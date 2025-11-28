Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3021770
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

गरीबों का दर्द समझ नहीं रही सरकार, बुलडोजर एक्शन पर तेज प्रताप यादव ने उठाए सवाल

Tej Pratap Yadav: नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री की कार्यशैली को लेकर तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ठंड के मौसम में गरीब, दलित और वंचित समुदाय के घरों को तोड़ना ठीक नहीं है.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:53 PM IST

Trending Photos

गरीबों का दर्द समझ नहीं रही सरकार, बुलडोजर एक्शन पर तेज प्रताप यादव ने उठाए सवाल
गरीबों का दर्द समझ नहीं रही सरकार, बुलडोजर एक्शन पर तेज प्रताप यादव ने उठाए सवाल

Tej Prtap Yadav: नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री की कार्यशैली को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अपने पद को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं और यह भूल गए हैं कि जिन गरीब जनता और वंचित परिवारों के भरोसे सरकारें बनती हैं, आज उन्हीं के घर तोड़े जा रहे हैं. तेज प्रताप ने कहा कि जिन लोगों की समस्याओं को सुनना सरकार का दायित्व है, उनके परिवारों को ही उजाड़ा जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है.

तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि पिछले दो दिनों में नालंदा, सीतामढ़ी, पटना, आरा सहित कई जिलों में बुलडोजर चलाकर गरीब, दलित और वंचित समुदाय के घरों को तोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि नवंबर से ही बिहार में ठंड की शुरुआत हो जाती है और दिसंबर-जनवरी का महीना सामान्य लोगों के लिए भी मुश्किल होता है, ऐसे में गरीब परिवारों के आशियाने तोड़ना ठीक नहीं है. उनका कहना है कि सरकार शायद यह समझ ही नहीं पा रही है कि बेघर होने के बाद छोटे-छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर क्या बीत रही होगी. तेज प्रताप ने इसे अमानवीय और जल्दबाजी भरा कदम बताया.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग में बिहार चुनाव के हारने की वजहों पर चर्चा: मनोज कुमार

Add Zee News as a Preferred Source

अपने बयान में तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार से यह मांग की कि बढ़ती ठंड और गरीब परिवारों की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए  कहा कि जिनके घर पहले ही तोड़े जा चुके हैं, उन्हें रहने की उचित व्यवस्था के साथ राहत राशि भी शीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे मौसम की कठोरता और बेघर होने की विपत्ति से बच सकें. उनके अनुसार सरकार का यह दायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करे.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि गरीबों की बेबसी किसी की निजी संपत्ति पर कब्जा या अपराध नहीं, बल्कि जीवन की मजबूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि गरीबों की आंखों से निकला हर आंसू सत्ता तक जरूर पहुंचेगा. समय आने पर जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपना निर्णय देगी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी. तेज प्रताप के अनुसार बिहार की जनता सब देख रही है और वह इस प्रकार की कठोर कार्रवाइयों को कभी स्वीकार नहीं करेगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tej Pratap Yadav

Trending news

Cyclone Montha
मोंथा तूफान से फसलों की तबाही का मुआवजा दे रही सरकार, जानें इसे कैसे पाएं?
Tej Pratap Yadav
गरीबों का दर्द समझ नहीं रही सरकार, बुलडोजर एक्शन पर तेज प्रताप यादव ने उठाए सवाल
Bettiah news
बार बाला के हाथ में कैसे आ गया सरकारी पिस्टल? बच्चे के जन्मोत्सव में बड़ा ट्विस्ट!
Jairam Viplav
सरकारी आवास दहेज की संपत्ति नहीं होता, हार स्वीकार कर कानून विरोधी सोच छोड़े राजद :
MMRY
'10 हजार से बेटी को कंप्यूटर क्लास करवाउंगी...' महिलाओं ने शेयर कीं दिल की बातें
Sonepur Mela 2025
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला शुरू, 1 करोड़ का भैंसा बना आकर्षण का केंद्र
Hemant Soren
10 हजार युवाओं को सीएम सोरेन ने दी सरकारी नौकरी, दिया नियुक्ति पत्र
Bihar News
'ऐसा क्यूं होता है, जब खुशियां आती हैं और...', फिर छलका सीमा कुशवाहा का दर्द
Bihar News
अब पिंक बस की स्टीयरिंग संभालेंगी बिहार की बेटियां! महिला चालकों की भर्ती शुरू
Bihar News
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 10-10 हजार रुपये