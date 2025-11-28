गरीबों का दर्द समझ नहीं रही सरकार, बुलडोजर एक्शन पर तेज प्रताप यादव ने उठाए सवाल

Tej Prtap Yadav: नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री की कार्यशैली को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अपने पद को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं और यह भूल गए हैं कि जिन गरीब जनता और वंचित परिवारों के भरोसे सरकारें बनती हैं, आज उन्हीं के घर तोड़े जा रहे हैं. तेज प्रताप ने कहा कि जिन लोगों की समस्याओं को सुनना सरकार का दायित्व है, उनके परिवारों को ही उजाड़ा जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है.

तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि पिछले दो दिनों में नालंदा, सीतामढ़ी, पटना, आरा सहित कई जिलों में बुलडोजर चलाकर गरीब, दलित और वंचित समुदाय के घरों को तोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि नवंबर से ही बिहार में ठंड की शुरुआत हो जाती है और दिसंबर-जनवरी का महीना सामान्य लोगों के लिए भी मुश्किल होता है, ऐसे में गरीब परिवारों के आशियाने तोड़ना ठीक नहीं है. उनका कहना है कि सरकार शायद यह समझ ही नहीं पा रही है कि बेघर होने के बाद छोटे-छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर क्या बीत रही होगी. तेज प्रताप ने इसे अमानवीय और जल्दबाजी भरा कदम बताया.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग में बिहार चुनाव के हारने की वजहों पर चर्चा: मनोज कुमार

Add Zee News as a Preferred Source

अपने बयान में तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार से यह मांग की कि बढ़ती ठंड और गरीब परिवारों की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि जिनके घर पहले ही तोड़े जा चुके हैं, उन्हें रहने की उचित व्यवस्था के साथ राहत राशि भी शीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे मौसम की कठोरता और बेघर होने की विपत्ति से बच सकें. उनके अनुसार सरकार का यह दायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करे.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि गरीबों की बेबसी किसी की निजी संपत्ति पर कब्जा या अपराध नहीं, बल्कि जीवन की मजबूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि गरीबों की आंखों से निकला हर आंसू सत्ता तक जरूर पहुंचेगा. समय आने पर जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपना निर्णय देगी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी. तेज प्रताप के अनुसार बिहार की जनता सब देख रही है और वह इस प्रकार की कठोर कार्रवाइयों को कभी स्वीकार नहीं करेगी.