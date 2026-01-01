'जन्मदिन मुबारक हो, मां', 6 महीने बाद अपनी माता राबड़ी देवी से मिले तेज प्रताप यादव, साथ में काटा केक

Rabri Devi Birthday: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 1 जनवरी, 2025 दिन बुधवार को अपना जन्मदिन सादगी से मनाया. यह साल पिछले सालों से अलग था, क्योंकि वह अपने पटना वाले घर पर मौजूद नहीं थीं. राबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मां हैं. वहीं, राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 6 महीने बाद अपनी मां से मिले और साथ में जन्मदिन का केक काटा.

तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के साथ केक काटने की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की. साथ ही एक और पुरानी फोटो भी शेयर किया. उन्होंने

अपनी मां राबड़ी देवी को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताया. उन्हें परिवार की भावनात्मक ताकत बताया, इन शब्दों ने जल्दी ही कई समर्थकों का दिल छू लिया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेज प्रताप यादव ने लिखा कि जन्मदिन मुबारक हो, मां. आप हमारे परिवार की आत्मा हैं. हर हंसी, हर प्रार्थना, हर उस पल के पीछे आप ही हैं जो घर जैसा लगता है. यह जिंदगी जो हम जीते हैं- गर्मजोशी भरी, अधूरी, प्यार से भरी हुई, यह सब आपकी वजह से है. आपने इसे तब भी संभाला जब हमें पता भी नहीं था कि संभालना क्या होता है.

उन्होंने आगे लिखा कि आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं. आपने बिना कुछ गिने दिया, बिना किसी शर्त के प्यार किया और तब भी मजबूत खड़ी रहीं जब किसी ने नहीं देखा कि यह कितना मुश्किल था. कहते हैं कि जब भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो वे मां को भेजते हैं. और हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमारे पास आप हैं.

बता दें कि तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने राजद पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया है. इसके बाद से तेज प्रताप यादव अपने परिवार से कभी मुलकात नहीं कर पाए हैं. हालांरि, राबड़ी देवी के जन्मदिन पर लालू परिवार के दूसरे करीबी सदस्यों की गैरमौजूदगी भी महसूस की गई. तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी पत्नी के साथ विदेश यात्रा पर हैं.

