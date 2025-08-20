Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने पहली बार ठोकी CM पद पर दावेदारी, कहा- तेजस्वी लाइन से भटके
Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने पहली बार ठोकी CM पद पर दावेदारी, कहा- तेजस्वी लाइन से भटके

Tej Pratap Yadav News: परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने खुद को सीएम पद का दावेदार बताया है. अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि वह अब लाइन से भटक गए हैं. बता दें कि ऐसा पहली बार है जब तेज प्रताप ने सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोकी हो.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:57 AM IST

Tej Pratap Yadav Claim CM Post : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब अपने परिवार और पिछली पार्टी से पूरी तरह अलग सियासी राह चुन ली है. लालू यादव जहां अभी भी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की ख्वाहिश रखते हैं. वहीं पहली बार तेज प्रताप यादव ने सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है. इतना ही नहीं तेज प्रताप ने अब तेजस्वी को इस काबिल नहीं बताया. तेज प्रताप के मुताबिक, तेजस्वी अब लाइन से भटक चुके हैं और अब वह मुख्यमंत्री बनकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह बिहार की जनता के लिए काम करेंगे. तेज प्रताप यादव ने ये बातें एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहीं. बता दें कि तेज प्रताप अभी तक अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कहते थे और खुद को कृष्ण की भूमिका में रखते थे. 

परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने पहली बार खुद को सीएम पद का दावेदार और तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल बताया है. 

खबर अपडेट हो रही है...

