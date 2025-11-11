तेज प्रताप यादव ने सरकार को घेरा! दिल्ली ब्लास्ट और बिहार चुनाव पर दिया जोरदार बयान

Tej Pratap Yadav Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार की शाम को हुए ब्लास्ट से पूरा देश स्तब्ध है. इस ब्लास्ट में अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. देश के कई राज्य हाई अलर्ट पर हैं. जनशक्ति जनता दल (JJD) प्रमुख तेज प्रताप यादव ने इसे सरकार की बहुत बड़ी चूक बताया है.तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली हादसा बहुत दुखद है. इसमें साफ पता चलता है कि सुरक्षा एजेंसी और सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है. सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

उन्होंने बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग पर कहा कि इस चरण में भी अच्छी वोटिंग हुई है. महिलाओं ने घर से निकलकर वोट डाला. इस बार देखा जा रहा है कि महिलाएं काफी बढ़-चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रही हैं. इससे पता चलता है कि इस बार बदलाव देखने को मिलने वाला है. 14 नवंबर को जनता का फैसला आने वाला है.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ सीट पर हम भारी मतों से जीत रहे हैं. महुआ के लोग हमको जानते हैं, इसके अलावा किसी और को वे लोग नहीं पहचानते हैं. हम किसी दल या पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसे समर्थन देंगे जो जीत रहा है और बिहार की जनता का विकास करेगा और लोगों की समस्याएं दूर करेगा.

उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है. बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? इस पर अभी कुछ बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जनता किसके साथ है, यह तो 14 नवंबर को ही पता लगने वाला है. मेरा मानना है कि जनता उसी के साथ होगी, जिसने अभी तक विकास किया है या जनता को उस पर विश्वास है कि वह विकास करेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि विदेश दौरे पर राहुल गांधी अक्सर जाते रहते हैं. अगर प्रधानमंत्री गए तो कौन सी नई बात हो गई है? वे जहां भी जाते हैं, देश के हित के लिए जाते हैं.