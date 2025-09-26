Advertisement
राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को भगवान मानते हैं तेज प्रताप यादव पर पार्टी के पोस्टर के लायक नहीं मानते!

Janshakti Janta Dal: लालू प्रसाद यादव के लिए अजी​ब विडंबना का समय है. उनके करिश्मे के तो सभी कायल हैं पर उनके बेटों की पार्टियों के पोस्टर लायक उनको नहीं समझा जाता है. लालू प्रसाद की अपनी पार्टी राजद में तेजस्वी हावी हैं तो तेज प्रताप ने भी पार्टी के पोस्टर में उनको जगह नहीं दी है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:28 PM IST

Tej Pratap Yadav New Party: राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब अपनी ही पार्टी के पोस्टर देखते होंगे, तब उन्हें कितना बुरा लगता होगा. तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव से ही लालू प्रसाद यादव की फोटो को पार्टी के पोस्टर से बाहर कर चुके थे. बीच में कभी कभी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी राजद के पोस्टर पर स्थान पा जाते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ही पूरे पोस्टर पर छाए रहते हैं. अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई है. उस पार्टी के पोस्टर से भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी नदारद हैं. हालांकि तेज प्रताप यादव माता और पिता का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन नवगठित पार्टी के पोस्टर से उन्होंने माता पिता को आउट कर दिया है. पोस्टर पर केवल और केवल तेज प्रताप यादव छाए हुए हैं.

READ ALSO: तेज प्रताप यादव ने लॉन्च की जनशक्ति जनता दल पार्टी, चुनाव चिह्न मिला 'ब्लैक बोर्ड'

तेज प्रताप यादव ने परिवार से निकाले जाने के बाद अपनी अलग राह चुन ली है. उन्होंने खुद पार्टी लॉन्च कर दी है. पार्टी का नाम 'जनशक्ति जनता दल' रखा है और उसका चुनाव निशान 'ब्लैक बोर्ड' होगा. तेज प्रताप यादव ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. 

एक्स पर किए गए एक पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा, हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं. हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नवनिर्माण करना है. हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. 

तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर में 5 महापुरुषों को शामिल किया गया है. इनमें महात्मा गांधी, बीआर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव को स्थान नहीं मिला है.

READ ALSO: क्या अगले शिवपाल यादव तो साबित नहीं हो जाएंगे तेज प्रताप यादव या दिखाएंगे करिश्मा?

तेजप्रताप का कहना है कि जनशक्ति जनता दल जनता की असली आवाज बनने वाली है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी युवाओं, किसानों व गरीबों के हक के लिए लड़ेगी. तेज प्रताप के इस कदम से तेजस्वी यादव को परेशानी हो सकती है. लालू यादव के बड़े बेटे होने के नाते तेज प्रताप यादव ने अगर राजद के वोटबैंक में जरा भी सेंधमारी कर दी तो तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है.

