तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों में घिरे, समर्थक ने वीडियो जारी कर लगाए गंभीर आरोप

तेज प्रताप यादव पर उनके समर्थक अविनाश कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. अविनाश ने वीडियो जारी कर दावा किया कि तेज प्रताप ने अपने सरकारी आवास पर बुलाकर उनसे मारपीट करवाई. उन्होंने बताया कि 20 से 25 लोगों ने मिलकर हमला किया, कपड़े उतरवाए और उनका मोबाइल रातभर रोके रखा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:00 PM IST

तेज प्रताप यादव पर समर्थक की पिटाई का आरोप
जनशक्ति जनता दल (JJD) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं. महुआ निवासी उनके समर्थक अविनाश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि तेज प्रताप ने अपने सरकारी आवास पर बुलाकर उनके साथ मारपीट करवाई. अविनाश के मुताबिक यह घटना 7 दिसंबर की रात हुई, जिसमें 20 से 25 लोगों ने मिलकर उन्हें पीटा और उनका फोन जब्त कर लिया.

'तेज प्रताप ने सामने खड़े होकर पिटवाया'- अविनाश का आरोप
वीडियो में अविनाश भावुक होकर बताते हैं कि उन्होंने चुनाव प्रचार में तेज प्रताप के लिए दिन-रात मेहनत की, लेकिन इसके बदले उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ. अविनाश का दावा है कि तेज प्रताप ने उन्हें भरोसे में लेकर अपने सरकारी आवास नंबर 26 पर बुलाया और वहां मौजूद सहयोगियों से पिटवाया. उन्होंने यह भी कहा कि विवेक प्रकाश सहित कई लोगों ने उन्हें गाली देने के लिए मजबूर किया, लेकिन मना करने पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया.

कपड़े उतरवाने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का भी आरोप
अविनाश ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान उनके कपड़े उतरवाए गए और आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी दी गई. उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल को रात 9 बजे से 1:30 बजे तक रोके रखा गया और बाहर खड़ी उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए गए. उन्होंने कहा कि इस घटना ने तेज प्रताप के प्रति उनका विश्वास पूरी तरह खत्म कर दिया है.

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल
वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. विपक्ष इस मुद्दे को लेकर तेज प्रताप और उनकी पार्टी पर सवाल उठा रहा है. हालांकि तेज प्रताप यादव की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जेजेडी के भीतर भी इस मामले के बाद खलबली मची हुई है, क्योंकि घटना ने पार्टी की आंतरिक व्यवस्था और नेतृत्व शैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

अविनाश ने साफ कहा कि वे इस घटना को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय की मांग करेंगे. उनका कहना है कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने चुनाव मैदान में संघर्ष किया, उसी ने उन्हें अपमानित किया. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ पिटाई का नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार का बड़ा उदाहरण है.

रिपोर्ट- निषेद

