Bihar Politics: मकर संक्रांति से पहले बिहार में हावी हुई 'दही-चूड़ा' पॉलिटिक्स, तेज प्रताप यादव ने बढ़ा दिया सियासी पारा

Tej Pratap Yadav News: बिहार में मकर संक्रांति पर होने वाली 'दही-चूड़ा पॉलिटिक्स' में अब तेज प्रताप यादव की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है. उन्होंने 14 जनवरी को दही-चूड़ा भोज आयोजित करने का ऐलान किया है. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ नेता-प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी बुलाया जाएगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:59 AM IST

Tej Pratap Yadav Dahi-Chura Bhoj: बिहार में मकर संक्रांति से पहले ही दही-चूड़ा पॉलिटिक्स हावी हो चुकी है. अबकी बार राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दही-चूड़ा भोज आयोजित करने का ऐलान करके सियासी पारा चढ़ा दिया है. जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि 14 जनवरी को वे अपनी पार्टी की ओर से दही-चूड़ा भोज आयोजित करेंगे. इस भोज के लिए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी निमंत्रित किया जाएगा. इसके अलावा नेता-प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा जा सकता है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे अपनी पार्टी के दही-चूड़ा भोज में सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करेंगे. इसके अलावा पूरे बिहार से जिनको आना है, वो आ सकते हैं.

तेज प्रताप यादव की ओर से दही-चूड़ा भोज में तेजस्वी यादव को बुलाने से सियासी अटकलों का बाजार गरम हो गया है. राजनीतिक गलियारों में दोनों भाइयों (तेज प्रताप-तेजस्वी यादव) के रिश्ते पर चर्चा शुरू हो गई है. लोगों का कहना है कि रिश्तों पर जमी बर्फ पिछल रही है और दोनों भाइयों के रिश्ते सुधर रहे हैं. अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी इस भोज में शामिल होते हैं या नहीं? इससे पहले तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ नजर आए थे. वे अपनी मां के जन्मदिन पर उनसे मिलने गए थे और साथ में केक भी काटा था. हालांकि, उस वक्त तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे. सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हुई थीं, उनमें तेज प्रताप के साथ सिर्फ राबड़ी देवी थीं. पिता लालू यादव के साथ तेज प्रताप की कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी. इसे लेकर भी काफी चर्चा हो रही है.

