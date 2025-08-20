Tej Pratap Yadav Candidate: तेज प्रताप ने अब मनेर से उतारा अपना कैंडिडेट, भाई वीरेंद्र पर बोले- बैलवा हमको संगठन से बाहर करावा दिया
Tej Pratap Yadav Candidate: तेज प्रताप ने अब मनेर से उतारा अपना कैंडिडेट, भाई वीरेंद्र पर बोले- बैलवा हमको संगठन से बाहर करावा दिया

Tej Pratap Yadav Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप यादव ने 'टीम तेज प्रताप' के नाम से एक संगठन बनाया है और अब तक बिहार की तीन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. उन्होंने जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से जय प्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव और भोजपुर जिले की शाहपुर विधानसभा सीट से मदन यादव को टिकट दिया है. अब मनेर सीट से शंकर कुमार यादव को प्रत्याशी घोषित किया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:22 PM IST

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav Maner Seat Candidate: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बाद अब पूरी तरह से बगावत पर उतर आए हैं. तेज प्रताप अब पार्टी और परिवार से निकाले जाने की बेइज्जती का बदला लेने के मूड में नजर आ रहे हैं. इसके लिए उन्होंने 'टीम तेज प्रताप' के नाम से एक संगठन बनाया है और उसके तहत अपने कैंडिडेट भी उतारने शुरू कर दिए हैं. लालू के बड़े बेटे ने अब पटना की मनेर विधानसभा सीट के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है. इस सीट अभी राजद का कब्जा है और भाई वीरेंद्र विधायक हैं. वहीं तेज प्रताप ने शंकर कुमार यादव को अपना कैंडिडेट घोषित किया है. इस दौरान तेज प्रताप ने भाई वीरेंद्र का नाम लिए बिना उन पर जमकर हमला बोला. उन्होंने इशारों-इशारों में भाई वीरेंद्र को बैलवा तक दिया. 

तेज प्रताप ने यादवों का गढ़ कहे जाने वाले मनेर में रोड शो करके अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन किया. इस रोडशो में भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया. जगह-जगह तेज प्रताप का स्वागत फूल मालाओं से किया गया. इसके बाद तेज प्रताप ने मनेर के राम नगीना सिंह स्मारक के पास एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और नाम लिए बिना राजद विधायक भाई वीरेंद्र को आड़े हाथों लिया. तेज प्रताप यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बैलवा बेलगाम घूम रहा है. उसको आपलोग नाथने का काम कीजिए. जैसे कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को नाथा था, उसी तरह से मनेर की महान जनता बैलवा को नाथने का काम करेगी. उन्होंने आगे कहा कि बैलवा हमको संगठन से बाहर करवा दिया. हमको संगठन से तुम बाहर करवा सकते हो. लेकिन जनता के दिल से नहीं निकाल सकते.

 

ये भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव ने पहली बार ठोकी CM पद पर दावेदारी, कहा- तेजस्वी लाइन से भटके

लालू के लाल ने कहा कि मुझसे लोग जुड़ना चाहते हैं.मैं जनता का सेवा करना चाहता हूं और युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं. भीड़ देखकर विरोधी बौखला गए हैं. युवाओं की जहां-जहां मांग होगी, प्रत्याशी उतारे जाएंगे. बता दें कि तेज प्रताप ने अब तक बिहार की तीन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. उन्होंने जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से जय प्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव और भोजपुर जिले की शाहपुर विधानसभा सीट से मदन यादव को टिकट दिया है. अब मनेर सीट से शंकर कुमार यादव को प्रत्याशी घोषित किया है. उन्होंने खुद वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है.

Tej Pratap YadavManer Assembly Seatbihar chunav 2025

