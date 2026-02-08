Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'सब झूठ है, मेरा कोई बेटा-बेटी नहीं, अनुष्का यादव से मेरा कोई रिश्ता नहीं', तेज प्रताप यादव की सफाई

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने खुद के खिलाफ फैलाई जा रही खबरों पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ सोची-समझी साजिश के तहत भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसके खिलाफ वह जल्द ही अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 08, 2026, 10:46 PM IST

Tej Pratap Yadav News: जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने 8 फरवरी, 2026 दिन रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सोशल मीडिया पर चल रही प्राइवेट लाइफ की चर्चाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. तेज प्रताप ने न केवल अपने नाम के साथ जोड़ी जा रही अफवाहों को सिरे से खारिज किया, बल्कि राजद के कई दिग्गज नेताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के नाम को जोड़कर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं. इन चर्चाओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तेज प्रताप ने कहा कि अनुष्का यादव के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है. सोशल मीडिया पर उन्हें बेटा या बेटी होने की, जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह झूठी हैं. उन्होंने कहा यह उनकी छवि को धूमिल करने की एक सोची-समझी कोशिश है.

तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मामले को साजिश बताया है. जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विरोधी उन्हें बदनाम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जयचंद उनके पीछे पड़े हैं, जो बाहर से दोस्त पर अंदर से दुश्मन हैं. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ के पूर्व राजद विधायक मुकेश रोशन उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं. संजय यादव, शक्ति सिंह और सुनील सिंह भी इस साजिश में शामिल हैं. तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि ये लोग मेरी छवि खराब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. महुआ के पूर्व विधायक मुकेश रोशन मेरी जान लेना चाहते हैं.

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने खिलाफ चल रही खबरों पर कोर्ट जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भ्रामक और गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करेंगे. तेज प्रताप ने कहा कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और डिप्रेशन में धकेलने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है.

यह भी पढ़ें: 'पप्पू यादव को 24 घंटे में रिहा करो वरना...', जहानाबाद में सड़क पर उतरे कांग्रेसी

Tej Pratap Yadavanushka yadavBihar News

