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लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन को भंग कर दिया है. उन्होंने यह कदम 22 जून, 2026 सोमवार देर रात पटना स्थित उनके 42ए, होर्डिंग रोड आवास में चोरी की वारदात के बाद उठाया. तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि मोतीलाल राय कई कीमती सामान, महत्वपूर्ण दस्तावेज और नकदी लेकर फरार हो गया है. इसी वजह से मोतीलाल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से हटा दिया गया है.
दरअसल, जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने करीबी सहयोगी और पीए मोतीलाल राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है. तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाना में केस दर्ज कराया है. उन्होंने मोतीलाल राय पर अपने आवास में चोरी का आरोप लगाया है. अब पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है.
इससे पहले तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोतीलाल राय को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव पद से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है. साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन को भंग किया जाता है. जल्द ही नए सिरे से पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन का गठन किया जाएगा. कल देर रात्रि 42A होर्डिंग रोड से मोतीलाल ने मेरा कई कीमती समान, महत्वपूर्ण कागजात और नगद पैसा लेकर दीवार फांद कर फरार हो गया, जिसके कारण इन्हें पार्टी के महासचिव पद से निष्कासित कर दिया गया है.
तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि जल्द ही नए सिरे से जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन का गठन किया जाएगा.