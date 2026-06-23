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तेज प्रताप यादव ने भंग किया JJD का पूरा संगठन, बढ़ी सियासी हलचल

Tej Pratap Yadav: जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने करीबी सहयोगी और पीए मोतीलाल राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है. तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाना में केस दर्ज कराया है.

Written ByShailendra
Published: Jun 23, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:36 PM IST
तेज प्रताप यादव ने भंग किया JJD का पूरा संगठन, बढ़ी सियासी हलचल

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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