Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3029503
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'माफ करने योग्य नहीं...ये दुखद', पूर्व IPS पर तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है. उन्होंने कहा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास की तरफ से अपने News Nama Channel के जरिए से मेरी छवि को खराब करने की कोशिश किया गया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 05, 2025, 06:13 AM IST

Trending Photos

पूर्व IPS पर तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप (File Photo)
पूर्व IPS पर तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप (File Photo)

Tej Pratap Yadav: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास पर बड़ा आरोप लगाया है. साथ ही एक न्यूज चैनल पर भी गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कि पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास की तरफ से अपने News Nama Channel के जरिए से मेरी छवि को खराब करने की कोशिश किया गया. साथ ही मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. इसी के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने अमिताभ कुमार दास के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है.

तेज प्रताप यादव ने 4 दिसंबर, 2025 दिन गुरुवार की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट अपने एक्स से एक पोस्ट किया. उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास द्वारा उसके News Nama Channel के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप  सनाप, मनगढ़ंत और आधारहीन बातों को बोला गया है.

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि एक पूर्व IPS की तरफ से मेरे निजी एवं परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत और आपत्तिजनक बातों को बोलना बेहद ही दुःखद और माफ करने योग्य नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इसलिए आज मैंने उदंड प्रवृत्ति रखने वाले इस पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास के खिलाफ सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है. ये वही पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है जिसका नाम शबनम कांड में आया था.

बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े तेज प्रताप यादव हैं. उनको लालू यादव ने पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया है. इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हार गए.

यह भी पढ़ें: मेरा नाम बुलडोजर नहीं है, मैं सम्राट चौधरी नाम से जाना जाता हूं: बिहार के गृह मंत्री

TAGS

Tej Pratap YadavAmitabh Kumar DasBihar News

Trending news

Tej Pratap Yadav
'माफ करने योग्य नहीं...ये दुखद', पूर्व IPS पर तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप
Jharkhand news
बढ़ती ठंड से कांपा धनबाद,नगर निगम ने जलाए अलाव, राहगीरों को मिली राहत
Muzaffarpur News
दुकानदारों को धमकाकर रंगदारी, मुजफ्फरपुर में दरभंगा का अपराधी गिरफ्तार
congress
राजद से अगर अलग होना चाहती है कांग्रेस तो..., शकील अहमद ने फिर दे दी नसीहत
Bihar Board 10th exam date sheet
BSEB 10th exam Date Sheet 2026: यहां देखें बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा की डेट शीट
jehanabad crime
Jehanabad Crime: कार और ऑटो की टक्कर के बाद बवाल, एक ने तो निकाल ली हॉकी स्टिक
Samastipur Sadar Hospital
अंधविश्वास! समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झाड़फूंक का खेल, जानें मामला
Samastipur News
समस्तीपुर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूट कांड, 45 लाख रुपए के सोना के साथ कुख्यात गिरफ्तार
Bihar Bulldozer Action
बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीवान, भभुआ, औरंगाबाद और गयाजी, हर जगह बुलडोजर ने बरपाया कहर
Muzaffarpur Crime
Muzaffarpur Crime: रेलवे स्टेशनों पर रात को सोते हैं तो सावधान हो जाइए, पढ़े ये खबर