'माफ करने योग्य नहीं...ये दुखद', पूर्व IPS पर तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप

Tej Pratap Yadav: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास पर बड़ा आरोप लगाया है. साथ ही एक न्यूज चैनल पर भी गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कि पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास की तरफ से अपने News Nama Channel के जरिए से मेरी छवि को खराब करने की कोशिश किया गया. साथ ही मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. इसी के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने अमिताभ कुमार दास के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है.

तेज प्रताप यादव ने 4 दिसंबर, 2025 दिन गुरुवार की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट अपने एक्स से एक पोस्ट किया. उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास द्वारा उसके News Nama Channel के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप सनाप, मनगढ़ंत और आधारहीन बातों को बोला गया है.

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि एक पूर्व IPS की तरफ से मेरे निजी एवं परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत और आपत्तिजनक बातों को बोलना बेहद ही दुःखद और माफ करने योग्य नहीं है.

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इसलिए आज मैंने उदंड प्रवृत्ति रखने वाले इस पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास के खिलाफ सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है. ये वही पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है जिसका नाम शबनम कांड में आया था.

पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास द्वारा उसके "News Nama Channel" के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप -सनाप, मनगढ़ंत एवं आधारहीन बातों को बोला गया है। एक पूर्व IPS के द्वारा मेरे निजी एवं परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत एवं… pic.twitter.com/brhSwE8iQ5 — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) December 4, 2025

बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े तेज प्रताप यादव हैं. उनको लालू यादव ने पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया है. इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हार गए.

