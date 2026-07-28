तेज प्रताप यादव जेल से रिहा हुए, छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार

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जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पटना की बेउर केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया है. 28 जुलाई, 2026 मंगलवार की शाम को रिहाई की खबर मिलते ही बेउर जेल के मुख्य द्वार पर JJD कार्यकर्ताओं और समर्थकों का तांता लग गया. जैसे ही तेज प्रताप यादव जेल परिसर से बाहर आए कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर और जिंदाबाद के नारे लगाकर स्वागत किया.
तेज प्रताप यादव तीन दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जेल से बाहर आए. रिहाई के दौरान जेल परिसर के बाहर समर्थकों और मीडिया की मौजूदगी रही. हालांकि, तेज प्रताप यादव ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और बिना कोई बयान दिए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए वहां से रवाना हो गए. उनकी रिहाई के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला.
बता दें कि तेज प्रताप यादव को 27 जुलाई, 2026 दिन सोमवार को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी. पटना के एसडीजेएम (SDJM) कोर्ट ने तेज प्रताप यादव की नियमित जमानत याचिका (Regular Bail Petition) खारिज कर दी थी. अभियोजन ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देकर जमानत का विरोध किया था. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. हालांकि, मंगलवार को कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को बेल दे दी.
क्या है पूरा मामला और क्यों हुई थी गिरफ्तारी?
दरअसल, 25 जुलाई, 2026 को छात्र संगठनों की तरफ से बुलाए गए बिहार बंद के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में पुलिस ने तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया था.
रिपोर्ट: इश्तेयाक खान