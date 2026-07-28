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तेज प्रताप यादव जेल से रिहा हुए, छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार

Tej Pratap Yadav Bail: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार की शाम बेउर जेल से रिहा कर दिया गया. तीन दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद वह जेल से बाहर आए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 28, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:26 PM IST
तेज प्रताप यादव जेल से रिहा हुए, छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार
Image Credit: तेज प्रताप यादव (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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