बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को दी Y+ सिक्योरिटी

Tej Pratap Yadav Gets Y+ Security: तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सुरक्षा मिली है. उनकी सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिया है. तेज प्रताप यादव ने राजद से निकाले जाने के बाद जनशक्ति जनता दल का गठन किया है और वे खुद महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:35 PM IST

Tej Pratap Yadav Gets Y+ Security:  राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जानकारी के अनुसार,  गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. इस श्रेणी में कमांडो और CRPF के साथ 11 जवान शामिल होते हैं. बता दें कि हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने तेज प्रताप की सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

तेज प्रताप ने सुरक्षा को लेकर जताई थी चिंता
परिवार और राजद से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल का गठन किया है. बिहार विधानसभा चुनाव में वे खुद महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं. मोकामा में दुलार चंद की हत्या के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी. उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं हमें डरा रही हैं. उन्होंने केंद्र और राज्य प्रशासन से उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा था जिससे वो बिना डरे चुनाव प्रचार कर सकें.

रवि किशन और तेज प्रताप की मुलाकात
बता दें कि आज पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद रवि किशन और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की एक बार फिर मुलाकात हुई. मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा महादेव का जोड़ा है, महादेव यह सब तय किया है. वही, तेज प्रताप यादव ने कहा कि संजोग से कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहां मिल गए. 

