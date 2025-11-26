राबड़ी के बाद अब तेज प्रताप यादव को भी नोटिस, बंगला करना होगा खाली

Tej Pratap Yadav: पटना में लालू प्रसाद परिवार के सरकारी आवासों पर संकट गहरा गया है. बिहार सरकार ने एक नए कदम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका पुराना बंगला खाली करने का आदेश दिया है. वहीं, राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

तेज प्रताप यादव को भवन निर्माण विभाग ने नोटिस दिया है. भवन निर्माण विभाग ने तेज प्रताप यादव वर्तमान में जिस 26, एम स्ट्रैंड रोड बंगले में रह रहे थे, उसे अब मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन को आवंटित कर दिया गया है.

10 सर्कुलर रोड से राबड़ी देवी का शिफ्ट

सबसे बड़ा बदलाव पूर्व मुख्यमंत्री और अब बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी से जुड़ा है, जिन्हें अपना 10 सर्कुलर रोड वाला घर खाली करने के लिए कहा गया है, यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें परिवार लगभग दो दशकों से रह रहा है.

बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने उन्हें हार्डिंग रोड पर सेंट्रल पूल हाउस नंबर 39, एक नया सरकारी घर अलॉट किया है. अलॉटमेंट लेटर जॉइंट सेक्रेटरी-कम-एस्टेट ऑफिसर शिव रंजन ने जारी किया था, जो नए मंत्रियों को जगह देने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है. अधिकारियों ने कहा कि राबड़ी देवी अब अपने मौजूदा पद की वजह से एक अलग कैटेगरी के घर के लिए एलिजिबल हैं, जिससे उन्हें फिर से अलॉट किया गया है.

