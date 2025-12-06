Advertisement
तेज प्रताप यादव को लगा '3.56 वोल्ट' का झटका! 3 साल से नहीं भरा बिजली का बिल, अब होगी जांच

Tej Pratap Yadav News: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर 3.56 लाख रुपए का बिजली बिल न चुकाने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि घर का पावर कनेक्शन अभी भी चालू है. अब मामले की जांच हो रही है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 06, 2025, 12:44 PM IST

तेज प्रताप यादव ने बेऊर में अपने निजी घर का बिजली बिल 3 साल से नहीं भरा (File Photo)
Tej Pratap Yadav: राजद सुप्रीमो लाल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने बेऊर के तेज प्रताप नगर में अपने निजी घर का बिजली बिल करीब तीन साल से नहीं भरा है. जो अब जांच के दायरे में हैं. जानकारी के अनुसार, तेज प्रताप यादव के घर पर 3.56 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल बकाया है और इसके बावजूद प्रॉपर्टी का पावर कनेक्शन चालू है.

तेज प्रताप यादव पर बिजली बिल न चुकाने का आरोप
ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार, तेज प्रताप यादव के बेऊर घर से जुड़े कंज्यूमर अकाउंट (अकाउंट नंबर 101232456) में 20 जुलाई, 2022 से कोई बिल पेमेंट नहीं हुआ है, जब 1,04,799 रुपए जमा किए गए थे. नवंबर 2025 के लेटेस्ट बिल में 2,30,160.54 रुपए का एनर्जी बकाया, 23,681.59 रुपए की लेट फीस और दूसरे चार्ज के तौर पर कुल 71,142.15 रुपए दिखाए गए हैं, जिससे बकाया बिल 3,24,974.28 रुपए हो गया है. मौजूदा बिलिंग साइकिल को मिलाकर कुल बकाया 3,56,135 रुपए है.

बिजली का कनेक्शन 7 जुलाई, 2012 को जारी किया
तेज प्रताप यादव के घर पर बिजली का कनेक्शन 7 जुलाई, 2012 को जारी किया गया था. लंबे समय से डिफॉल्ट होने के बावजूद अधिकारियों ने कनेक्शन नहीं काटा है. मौजूदा नियमों के मुताबिक, 25,000 रुपए से ज्यादा बकाया वाले किसी भी कंज्यूमर की सप्लाई काट दी जानी चाहिए.

अक्सर बेऊर हाउस जाते हैं तेज प्रताप
बिहार में अब ज्यादातर घरों में स्मार्ट मीटर हैं, जिससे प्रीपेड बिलिंग पक्की हो जाती है. वहीं, तेज प्रताप यादव के घर पर पोस्टपेड कनेक्शन है, जिससे बिना रिचार्ज के बिना रुकावट इस्तेमाल हो सकता है. सूत्रों का कहना है कि तेज प्रताप यादव अपने अक्सर बेउर हाउस जाते हैं. हालांकि, अभी वे अपने सरकारी घर में रहते हैं. 

