Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने RJD से नाराज नेताओं के लिए खोल दिया नया दरवाजा, इससे तेजस्वी को होगा कितना नुकसान?

Tej Pratap Yadav Political Power: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है. उनकी 'जनशक्ति जनता दल' पार्टी को इलेक्शन कमीशन की ओर 'ब्लैक बोर्ड' चुनाव चिह्न मिला है. इसक जानकारी देते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा कि हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं. हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है. हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता की असली आवाज बनेगी और युवाओं, किसानों व गरीबों के हक के लिए लड़ेगी. तेज प्रताप के इस कदम से आरजेडी के भीतर खलबली मच गई है, क्योंकि इससे तेजस्वी यादव को चुनौती मिल सकती है.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेज प्रताप यादव ने राजद में नाराज नेताओं को नया विकल्प दे दिया है. सियासी जानकारों के मुताबिक, आगामी विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप का इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा. लालू यादव के बड़े बेटे होने के नाते तेज प्रताप यादव राजद के वोटबैंक में सेंधमारी कर सकते हैं. लालू ने तेजस्वी को भले ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर रखा हो, लेकिन लोगों को तेज प्रताप यादव में लालू यादव की छवि ज्यादा दिखाई देती है. तेज प्रताप के हाव-भाव और बोलचाल की शैली बिल्कुल अपने पिता लालू यादव से मिलती जुलती है. लोग इसे बहुत नोटिस करते हैं और चुनावों में इसका भी काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है.

वहीं लालू यादव के बड़े बेटे के नाम पर वह राजद का कुछ वोट जरूर काटेंगे. इसके साथ ही राजद से जो नेता और कार्यकर्ता नाराज होंगे, वह भी तेज प्रताप के साथ जुड़ सकते हैं. राजद से जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी, वह भी तेज प्रताप की पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं. इसके अलावा पार्टी जिन विधायकों के टिकट काटेगी, उनका अगला पड़ाव भी जनशक्ति जनता दल हो सकता है. बीबीसी से बात करते हुए सहरसा से आए मोहम्मद कासिम ने इसी बात के संकेत दिए. मोहम्मद कासिम ने उनकी विधानसभा के लोग चाहते हैं अबकी बार सहरसा विधानसभा से किसी पचपनिया (अति पिछड़ा) को टिकट मिले. इसी सिफारिश को लेकर हम मिलने आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी मिलते नहीं और संजय यादव को हम पहचानते नहीं. उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा तकलीफ होगी, तो वोट गड़बड़ा देंगे और इसका नुकसान पार्टी को ही होगा.

