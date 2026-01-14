'पॉलिटिशियन ऑफ़ द डे' साबित हुए तेज प्रताप यादव, भोज तो बहुतों ने दी पर चर्चा केवल लालू प्रसाद के बड़े बेटे की ही क्यों?

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के राजनीतिक जीवन में यदि दो खास दिनों की चर्चा की जाए तो आप सोच में पड़ जाओगे. हालांकि यह इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है. बस थोड़ा सा जेहन पर जोर डालना होगा. उनके राजनीतिक जीवन में टर्निंग प्वाइंट के रूप में 25 मई, 2025 हमेशा खास होगा. इस दिन उन्हें अनुष्का यादव प्रकरण में परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया था. परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद कोई भी टूट चुका होता, लेकिन तेज प्रताप यादव ने खुद को संभाला, नई पार्टी बनाई और उसे खड़ी भी की. सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है. लेकिन असफलता से उन्होंने हार नहीं मानी. नीति बदली, रणनीति बदली और आज 14 जनवरी, 2026 को जब वे राज्य भर के प्रमुख हस्तियों की मेजमानी कर रहे हैं तो उनके चेहरे पर एक तेज है, आत्मविश्वास की झलक है. एनडीए में उनके शामिल होने की अटकलों का बाजार गर्म है और इस बीच लालू प्रसाद यादव को एक डर है कि बेटा कही विरोधियों के खेमे में न बैठ जाए.

यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तेज प्रताप यादव हार की हताशा से उबर चुके हैं. जब वे यह कहते हैं कि तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा, तो उनका आत्मविश्वास देखने लायक था. तुर्रा यह कि 3 महीने पहले बनी पार्टी के नेता ने अपने भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, नीतीश सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और अशोक कुमार चौधरी जैसे दिग्गजों को बुलाकर सभी को हतप्रभ कर दिया. बात यहां तक बढ़ गई कि उनकी पार्टी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगने लगीं. बड़े भाई की बढ़ती स्वीकार्यता देख छोटे भाई को राजनीतिक रूप से नुकसान का अहसास हुआ, शायद इसलिए एक रात पहले खुशनुमा पारिवारिक माहौल में फोटो खिंचवाने वाले तेजस्वी यादव अगली ही सुबह भोज में शामिल होने से कन्नी काट गए.

तेज प्रताप यादव के साथ अभी जो सबसे अच्छी बात है, वो यह कि वे मौका नहीं चूक रहे हैं. माताजी राबड़ी देवी को बर्थडे विश करने उनके आवास पर पहुंच गए और उनके साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. तेजस्वी यादव को भले ही यह अच्छा न लग रहा होगा, लेकिन देश में मौजूद बेटे ने अपना फर्ज निभाना जरूरी समझा और निभाया भी. तब तेजस्वी यादव परिवार के साथ विदेश प्रवास पर थे. तेजस्वी यादव के पटना आने के बाद वे अपने भोज का निमंत्रण देने दूसरी बार राबड़ी आवास पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपनी भतीजी कात्यायनी के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था. बड़े भाई और छोटे भाई की भी तस्वीर बहुत दिनों बाद लोगों को अचरज में डाल रही थी.

दो बार राबड़ी आवास पर जाने के बाद उनकी घरवापसी की अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है. हालांकि यह इतना आसान नहीं है. 7 महीने बाद लालू प्रसाद यादव बुधवार को तेजप्रताप यादव के घर पर पहुंचे और बोले कि बड़े बेटे से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा. लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि परिवार में मतभेद होते रहते हैं और इसका मतलब दूरी बनाना नहीं होता. उन्होंने कहा कि तेजप्रताप अब परिवार के साथ ही रहेगा. अब लालू प्रसाद यादव ने तो यह बोल दिया कि तेज प्रताप परिवार के साथ ही रहेगा, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को यह गंवारा होगा. क्या तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, जैसा कि लालू प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं.

राजनीतिक जानकार और जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव अब इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लिए अब खतरा पैदा हो गया है. विधायकों में टूट की बातें कही जा रही हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार के विधानसभा चुनाव में 2010 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन किया है. इसके अलावा उनके परिवार में भी रोहिणी आचार्य ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है. यदा कदा वे एक्स पर पोस्ट कर अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी नेताओं को टारगेट पर लेती रहती हैं. ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, यह कहना गलत नहीं होगा.

आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद की बात करें तो तेजस्वी यादव के विदेश जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने खुद को बिहार की राजनीति में ग्लैमराइज करने की कोशिश की है. उनके नाम से भारी भरकम बिजली बिल आया और उन्होंने अच्छे नागरिक की तरह उसे भर भी दिया. अब वे बिना विधायक बने भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं. वहां दावत और भोज का आयोजन कर रहे हैं. राज्यपाल, डिप्टी सीएम और सरकार के मंत्री भोज का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है. तेज प्रताप यादव अभी बेखबर हैं. निश्चिंत हैं. उन्हें अभी बंगला खाली नहीं करना है. उनकी बातें एनडीए को अच्छी लगती हैं.

अभय कुमार का यह भी कहना है कि तेज प्रताप ने जिस तरह पिछले कुछ दिनों में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को टारगेट पर लिया है, वो भी एनडीए को सुहा रहा है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव आजकल विदेशी दही खा रहे हैं. यह उनकी विदेश यात्रा पर बड़ा तंज था, जो घर के किसी सदस्य ने किया था. इसके अलावा, भोज के दिन जब पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी यादव अब तक क्यों नहीं आए तो उन्होंने कहा कि छोटे भाई ज्यादा देर तक सोते हैं. फिर कुछ देर बाद पत्रकारों ने उनसे यह पूछा कि अब तक तेजस्वी यादव नहीं आए तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि आना होगा तो आएंगे. नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को यह अच्छा लगता है कि दोनों भाइयों में दूरी हो तो इनकी राजनीति चमकती रहेगी.