Bihar Politics: 'एक जयचंद आज बिहार छोड़कर...', तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट से गरमाई सियासत

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए दावा किया कि 'पांच जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़कर भागने वाला है.'

तेज प्रताप ने लिखा, 'एक महत्वपूर्ण सूचना: पांच जयचंदों में से एक आज अपने पूरे परिवार सहित पटना जंक्शन से बाहर भागने की तैयारी में है. जब चुनाव नज़दीक है, तब मैदान छोड़ना यह दर्शाता है कि वह जनता का सामना करने से डर रहा है.' उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी जयचंद उनकी नज़रों से बच नहीं सकता. बाकी बचे जयचंदों का भी चेहरा जल्द उजागर होगा, क्योंकि 'भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं.' उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वह अलर्ट मोड में रहे, क्योंकि यह 'जयचंद' सिर्फ पटना जंक्शन से नहीं, बल्कि एयरपोर्ट या बस स्टैंड से भी राज्य छोड़ सकता है.

हालांकि तेज प्रताप ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस पोस्ट को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है. सूत्रों के अनुसार, उनका इशारा उन नेताओं की ओर हो सकता है, जो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं या तेज प्रताप के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप से असहज हैं. हाल के दिनों में उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और कुछ अन्य नेताओं को 'जयचंद' करार दिया था.

तेज प्रताप यादव अपने बेबाक और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं. वे कई बार पार्टी लाइन से हटकर भी बोलते हैं, जिससे पार्टी में असहजता उत्पन्न होती है. उनके इस नए बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा. अब सभी की निगाहें इस ओर हैं कि तेज प्रताप का निशाना किस पर है और क्या वाकई कोई नेता बिहार छोड़ने की तैयारी कर रहा है. यह तय है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और गर्माएगी.

