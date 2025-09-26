Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2937196
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Tej Pratap Yadav Party: तेज प्रताप यादव ने लॉन्च की 'जनशक्ति जनता दल' पार्टी, चुनाव चिह्न मिला 'ब्लैक बोर्ड'

Tej Pratap Yadav Party: तेज प्रताप यादव ने 'जनशक्ति जनता दल' नाम से अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है. तेज प्रताप इसी पार्टी के बैनर तले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं. उनकी पार्टी को 'ब्लैक बोर्ड' चुनाव चिह्न मिला है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:41 AM IST

Trending Photos

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav New Party: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने परिवार से निकाले जाने के बाद अपनी अलग राह चुन ली है. वह अब अपनी नई पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं. तेज प्रताप ने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर दी है. उनकी पार्टी का नाम 'जनशक्ति जनता दल' है. उनकी पार्टी को 'ब्लैक बोर्ड' चुनाव चिह्न मिला है. इसकी जानकारी खुद तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट करके दी है. तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पार्टी के पोस्टर को भी शेयर किया है.

एक्स पर अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न की जानकारी देते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा कि हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं. हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है. हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. इस दौरान तेज प्रताप ने पार्टी का जो पोस्टर लॉन्च किया है, उसमें 5 महापुरुषों को शामिल किया गया है. तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर में महात्मा गांधी, बीआर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को जगह मिली है. इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को स्थान नहीं मिला है.

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में आज चुनावी मंथन करेंगे अमित शाह, तो प्रियंका गांधी भी करेंगी रैली

Add Zee News as a Preferred Source

तेजप्रताप ने कहा कि उनकी पार्टी जनता की असली आवाज बनेगी और युवाओं, किसानों व गरीबों के हक के लिए लड़ेगी. इस कदम से आरजेडी के भीतर खलबली मच गई है, क्योंकि इससे तेजस्वी यादव को चुनौती मिल सकती है. महागठबंधन में कांग्रेस पहले से ही तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही है. अब तेज प्रताप यादव भी उनकी मुसीबतों को बढ़ाने में जुटे हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि लालू यादव के बड़े बेटे होने के नाते तेज प्रताप यादव राजद के वोटबैंक में सेंधमारी कर सकते हैं. 

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tej Pratap Yadavbihar chunav 2025

Trending news

Bhojpuri news
काजल के 'चिकन समान' का नेवान करना चाहते हैं निरहुआ! निकला 'आशिक आवारा' का कनेक्शन
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव ने लॉन्च की जनशक्ति जनता दल पार्टी, चुनाव चिह्न मिला 'ब्लैक बोर्ड'
Begusarai News
राजा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पायी गुड़िया खातून, लगा ली फंसी, इश्क का खौफनाक अंत
Muzaffarpur News
'इनडिसिप्लीन बर्दास्त नहीं..' NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल से CM नीतीश नाराज
bihar chunav 2025
Bihar Election 2025 LIVE: पटना पहुंचे BJP के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और प्रियंका गांधी भी आज बिहार में
Begusarai News
65 साल की महिला का 45 साल के मोहम्मद मुकर्रम ने किया रेप, बेगूसराय में हैवानियत
Bihar News
महिलाओं को मिलेंगे पैसे, बैंक अकाउंट में 10,000 आने से पहले जानिए क्या बोलीं महिलाएं
patna news
पटना में एक हफ्ते में दूसरी बार मिला हथियारों का जखीरा, आखिर क्या चल रही प्लानिंग?
PM Modi
आज बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए, इतने बजे चेक कीजिएगा बैंक अकाउंट
Sheikhpura news
Sheikhpura: चोरी ऊपर से सीना जोरी! पहले किया गबन जब हुई जांच तो कर दिया बड़ा कांड
;