मैं महुआ से नंबर-1 रहूंगा! तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, कहा जनता देगी रिकॉर्ड तोड़ जीत

Tej Pratap Yadav on Mahua Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के बीच पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि इस बार वे महुआ विधानसभा सीट से नंबर-1 पर रहेंगे और जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है. उन्होंने बताया कि महुआ में उन्होंने कई विकास कार्य कराए हैं. सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई काम पूरे किए गए हैं. यही वजह है कि लोग उनके काम को याद कर रहे हैं और इस बार फिर से उन्हें जीत का ताज पहनाएंगे.

उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि "लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, हर मतदाता से मेरी अपील है कि वे घर से निकलें और मतदान जरूर करें." तेज प्रताप ने इस बात पर खुशी जताई कि इस बार महिलाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह है और वे बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकल रही हैं. तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा, और उम्मीद है कि दूसरे चरण में यह और बढ़ेगा. उन्होंने इसे लोकतंत्र की मजबूती और जनता की जागरूकता का प्रतीक बताया.

जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वे 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो इस पर तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, "देखते हैं 14 नवंबर को कौन शपथ लेता है." तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि अपराधियों को जेल भेजा जाएगा. इस पर तेज प्रताप ने कहा, "अपराधियों को जेल भेजना ही चाहिए, यह बिल्कुल सही बात है."

दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट की घटना पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, "राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सभी नेता समय-समय पर विदेश दौरे करते हैं."

बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब सभी की नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब नतीजों की घोषणा होगी. तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस बार जनता उनके काम पर भरोसा दिखाएगी और वे महुआ से नंबर-1 बनकर लौटेंगे.

