Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2998053
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मैं महुआ से नंबर-1 रहूंगा! तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, कहा जनता देगी रिकॉर्ड तोड़ जीत

bihar chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 में तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि वे महुआ सीट से नंबर-1 पर रहेंगे और जनता उनके काम पर भरोसा जताएगी.

 

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:28 PM IST

Trending Photos

मैं महुआ से नंबर-1 रहूंगा! तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, कहा जनता देगी रिकॉर्ड तोड़ जीत

Tej Pratap Yadav on Mahua Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के बीच पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि इस बार वे महुआ विधानसभा सीट से नंबर-1 पर रहेंगे और जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी. 

तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है. उन्होंने बताया कि महुआ में उन्होंने कई विकास कार्य कराए हैं. सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई काम पूरे किए गए हैं. यही वजह है कि लोग उनके काम को याद कर रहे हैं और इस बार फिर से उन्हें जीत का ताज पहनाएंगे.

उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि "लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, हर मतदाता से मेरी अपील है कि वे घर से निकलें और मतदान जरूर करें." तेज प्रताप ने इस बात पर खुशी जताई कि इस बार महिलाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह है और वे बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकल रही हैं. तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा, और उम्मीद है कि दूसरे चरण में यह और बढ़ेगा. उन्होंने इसे लोकतंत्र की मजबूती और जनता की जागरूकता का प्रतीक बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वे 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो इस पर तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, "देखते हैं 14 नवंबर को कौन शपथ लेता है." तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि अपराधियों को जेल भेजा जाएगा. इस पर तेज प्रताप ने कहा, "अपराधियों को जेल भेजना ही चाहिए, यह बिल्कुल सही बात है."

दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट की घटना पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, "राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सभी नेता समय-समय पर विदेश दौरे करते हैं."

बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब सभी की नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब नतीजों की घोषणा होगी. तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस बार जनता उनके काम पर भरोसा दिखाएगी और वे महुआ से नंबर-1 बनकर लौटेंगे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Tej Pratap Yadav

Trending news

bihar chunav 2025
बिहार में महागठबंधन का दावा मजबूत! राजद प्रवक्ता बोले- बिहार में बदलाव की लहर
bihar chunav 2025
"कोई इतना काम नहीं करता जितना मेरा बेटा करता है" पप्पू यादव की मां का बयान हुआ वायरल
bihar chunav 2025
जमुई के चोरमारा में 25 साल बाद डले वोट! नक्सलियों के डर पर भारी पड़ा लोकतंत्र का जोश
Bihar Chunav Exit Poll 2025
Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: मतदान के बाद जारी होगा एग्जिट पोल, पोल्स ऑफ पोल्स में देखिए प्रचंड वोटिंग का किसको मिलेगा फायदा?
undefined
दिल्ली में धमाके के बाद पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त, हाई अलर्ट के बीच ATS तैनात
bihar chunav 2025
बिहार में चुनावी सुरक्षा पर पूरा कंट्रोल! डीजीपी बोले-साइबर मॉनिटरिंग 24 घंटे एक्टिव
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह
bihar chunav 2025
बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग का प्रयास, मोतिहारी में तीन महिलाओं सहित 6 गिरफ्तार
Blast Alert
झारखंड पुलिस अलर्ट पर, DGP ने देर रात बुलाई मीटिंग; सभी जिलों में बढ़ाई गई निगरानी
Rani Chatterjee
रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर की खुशखबरी, पोस्टर ने बढ़ाया सस्पेंस