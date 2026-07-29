/बांकीपुर उपचुनाव से पहले एकजुट हो रहा लालू परिवार, रिहाई के बाद तेजस्वी से मिले तेज प्रताप यादव

छात्रों के आंदोलन के दौरान पटना पुलिस ने लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेजद प्रताप यादव को गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेज दिया था. मंगलवार को उनकी रिहाई हो गई. जेल से रिहा होने के बाद तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, दोनों भाइयों में काफी देर तक बातचीत हुई. बता दें कि तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को छोड़ने को लेकर आंदोलन करने की धमकी दी थी. उन्होंने सम्राट सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. तेजस्वी के अल्टीमेटम से पहले ही सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और उन्हें रिहा करने का आदेश जारी कर दिया था. इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव की रिहाई हुई.