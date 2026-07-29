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बांकीपुर उपचुनाव से पहले एकजुट हो रहा लालू परिवार, रिहाई के बाद तेजस्वी से मिले तेज प्रताप यादव

Bihar Politics: रिहाई के बाद समर्थकों ने तेज प्रताप का जोरदार स्वागत किया. इसके बाद तेज प्रताप अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे. यहां तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात हुई. दोनों भाइयों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 29, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:29 AM IST
बांकीपुर उपचुनाव से पहले एकजुट हो रहा लालू परिवार, रिहाई के बाद तेजस्वी से मिले तेज प्रताप यादव
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव से पहले एकजुट हो रहा लालू परिवार, रिहाई के बाद तेजस्वी से मिले तेज प्रताप यादव (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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