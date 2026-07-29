/बांकीपुर उपचुनाव से पहले एकजुट हो रहा लालू परिवार, रिहाई के बाद तेजस्वी से मिले तेज प्रताप यादव

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छात्रों के आंदोलन के दौरान पटना पुलिस ने लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेजद प्रताप यादव को गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेज दिया था. मंगलवार को उनकी रिहाई हो गई. जेल से रिहा होने के बाद तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, दोनों भाइयों में काफी देर तक बातचीत हुई. बता दें कि तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को छोड़ने को लेकर आंदोलन करने की धमकी दी थी. उन्होंने सम्राट सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. तेजस्वी के अल्टीमेटम से पहले ही सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और उन्हें रिहा करने का आदेश जारी कर दिया था. इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव की रिहाई हुई.
रिहाई के बाद समर्थकों ने तेज प्रताप का जोरदार स्वागत किया. इसके बाद तेज प्रताप, पटना के कौटिल्य नगर स्थित अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पहुंचे, जहां पहले से तेजस्वी यादव मौजूद थे. दोनों भाइयों में भी बातचीत हुई, लेकिन किस मुद्दे पर और क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले लालू यादव के लिए यह अच्छी खबर रही. इस सीट पर वोटिंग से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव का परिवार एकजुट होता नजर आ रहा है. बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के साथ-साथ राजद की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है.
वैसे तो यह सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है. लिहाजा, बीजेपी अपनी सीट को गंवाना नहीं चाहती है. वहीं, राजद इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी. इस बार जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं. पीके की नजर बीजेपी और राजद दोनों के वोटबैंक में सेंधमारी करने की है. अगर पीके अपने इरादों में कामयाब हो गए तो बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. अगर राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता के प्रदर्शन में गिरावट हुई तो इसे भी पीके की सफलता माना जाएगा.