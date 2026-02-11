Advertisement
Tej Pratap Yadav Net Worth: राजपाल यादव का सहारा बने तेज प्रताप यादव, दिए ₹11 लाख, जानें कितनी है JJD अध्यक्ष की संपत्ति

Tej Pratap Yadav And Rajpal Yadav Net Worth: आर्थिक संकट से जूझ रहे राजपाल यादव की तेज प्रताप यादव ने मदद की है. चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनकी मदद करने वाले तेज प्रताप यादव कितनी संपत्ति के मालिक हैं, आइए जानते हैं.

Tej Pratap Yadav And Rajpal Yadav Net Worth: बॉलीवुड फिल्मों में अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाने वाले राजपाल यादव इन दिनों बड़ी भारी मुसीबत में फंस चुके हैं. 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में राजपाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं. एक्टर ने जेल जाने से पहले एक इमोशन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे देखने के बाद लोग उनकी मदद को आगे आ रहे हैं. इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मंत्री और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी राजपाल यादव की आर्थिक सहायता करते हुए उन्हें 11 लाख रुपये दिए हैं. तेज प्रताप की इस दरियादिली की काफी चर्चा हो रही है. तेज प्रताप ने इतनी बड़ी राशि एक झटके में दान कर दी, इसको लेकर अब लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर जेजेडी अध्यक्ष के पास कितनी संपत्ति है?

तेज प्रताप के पास कितनी संपत्ति है?

तेज प्रताप यादव ने पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो हलफनामा दिया था, उसके अनुसार वह (तेज प्रताप) कुल 2.88 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. इसमें 91.65 लाख रुपये की चल संपत्ति और 1.96 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. हलफनामे में जेजेडी अध्यक्ष ने अपनी आमदनी का मुख्य जरिया खेती, डेयरी व्यवसाय को बताया था.

उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिससे भी अच्छी-खासी कमाई होती है. तेज प्रताप यादव के ऊपर 17 लाख रुपये से अधिक का कर्ज भी है. तेज प्रताप यादव के पास करीब 29 लाख रुपये के कीमत की एक BMW कार है. उनके पास 7.20 लाख रुपये अनुमानित कीमत और एक Honda Amaze कार और 15.17 लाख रुपये के अनुमानित कीमत की एक स्कोडा कार है.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं राजपाल यादव?

वहीं दूसरी ओर एक्टर राजपाल यादव आज भले ही परेशानियों से घिरे हों, लेकिन फिल्मों के लिए उनकी फीस आज भी काफी तगड़ी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव एक फिल्म के लिए करीब 1 से 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

उन्होंने कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 2' के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपये लिए थे. कार्तिक आर्यन की फिल्म 'चंदू चैम्पियन' में भी उन्होंने 2 करोड़ रुपये फीस ली थी. वहीं 'बेबी जॉन' में उन्होंने 1 करोड़ रुपये लिए थे, जबकि वरुण धवन की फीस 25 करोड़ रुपये थी.

