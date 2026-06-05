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Khan Sir: 'ई राजनीति करना चाहता है...', टीचर फैसल खान पर भड़के तेज प्रताप तो पप्पू यादव ने भी कह दी बड़ी बात

Khan Sir News: जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने खान सर पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बड़ी तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ई खान राजनीति करना चाहता है, इसको हाइलाइट होना है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:20 AM IST

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खान सर पर भड़के तेज प्रताप यादव
खान सर पर भड़के तेज प्रताप यादव

Politics On Khan Sir: बिहार के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्डटी पर कथित तौर पर हुए हमले मामले में अब खान खुद ही पुलिस के लपेटे में आ गए हैं. इस घटना से जुड़े वीडियो में खान सर का गार्ड ही फायरिंग करते हुए नजर आया. जिसके बाद पुलिस ने दो गार्ड्स को हिरासत में ले लिया और अब खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है. बिहार के पूर्व मंत्री और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने खान सर पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है. तेज प्रताप ने कहा कि ई खान राजनीति करना चाहता है, इसको हाइलाइट होना है. उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी अपना पॉपुलारिटी नहीं कराता है. उसे मीडियाबाजी का शौक नहीं होता है, वह चुपचाप पढ़ाता है, लेकिन खान सर को राजनीति करनी है.

तेज प्रताप ने कहा कि खान सर हाइलाइट होने के लिए ये सब कर रहे हैं. उनके कारण लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है. वहीं इस मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी कूद पड़े हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से दोनों शिक्षकों के समर्थकों के बीच बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. वह बिहार की शिक्षा संस्कृति के लिए अच्छा संकेत नहीं है.

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पप्पू यादव ने दोनों शिक्षकों से यह सब समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि पैर पकड़ता हूं आपसे, यह सब मत करिए. समाज को मत तोड़िए, नफरत मत फैलाइए. व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरे समाज या विचारधारा को गलत ठहराना उचित नहीं है.

पप्पू यादव ने कहा कि सम्मान किसी कोचिंग के आकार से नहीं, बल्कि उसके द्वारा तैयार किए गए छात्रों की सफलता से मिलता है. बिहार को अपने सभी शिक्षकों पर गर्व होना चाहिए.

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