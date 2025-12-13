तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD का सदस्य बनना बहुत आसान, बस करना होगा ये काम

JJD Mega Membership Drive: तेज प्रताप यादव ने राजद (RJD) से अलग होने के बाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) का गठन किया है. जनशक्ति जनता दल ने अपने संगठन का विस्तार करने के लिए महासदस्यता अभियान (Mega Membership Drive) की शुरुआत की है. इस अभियान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पार्टी से जुड़ सकता है.

तेज प्रताप यादव ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दी. उन्होंने लिखा कि दिनांक: 12/12/2025, स्थान: 26 M स्ट्रैंड स्थित आवास से जनशक्ति जनता दल का महासदस्यता अभियान (2025-28) की शुरुआत किया गया. जिसमें संगठन के राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से मुझे पार्टी का सदस्यता स्लिप देकर प्रथम प्राथमिक सदस्य बनवाया गया. जिसके लिए हम अपने सभी संगठन से जुड़े पदाधिकारीगणों और सदस्यता अभियान में अलग-अलग जिलों से आए हुए पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं.

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा कि यह सदस्यता अभियान राज्य में दलित, शोषित और वंचितों की आवाज बनकर उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने और बिहार में संपूर्ण बदलाव करने का काम करेगा. आप समस्त आदरणीय जनता जनार्दन से अपील है कि इस महासदस्यता अभियान का हिस्सा जरूर बने और राज्य में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करने में अपना सहयोग करें.

दरअसल, तेज प्रताप यादव ने स्वयं एक कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करके इस अभियान की शुरुआत की है, जो दर्शाता है कि यह प्रक्रिया जमीनी स्तर पर चल रही है.

कैसे हो जेजेडी में शामिल, जानिए

जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव कई क्षेत्रों में जाकर लोगों को सीधे पार्टी से जोड़ रहे हैं. पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों, रैलियों या बैठकों में शामिल होकर आप पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं. तेज प्रताप यादव के आवास से भी सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है. इस पते पर या पार्टी के घोषित कार्यालय पर जाकर सीधे सदस्यता फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है.

