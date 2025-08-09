4 बहनों ने ही तेजप्रताप यादव को भेजी राखी, मौसेरी बहन ने भी बांधा पर मीसा और रोहिणी ने नहीं भेजी
4 बहनों ने ही तेजप्रताप यादव को भेजी राखी, मौसेरी बहन ने भी बांधा पर मीसा और रोहिणी ने नहीं भेजी

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव का रक्षा बंधन पर अपनी बहनों के लिए प्यार दर्द बनकर छलक पड़ा. जब उनकी चार बहनों ने राखी उन्हें भेजी और बड़ी बहन मीसा भारती और रोहिणी ने नहीं भेजी. तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें राखी बंधवाते फोटो पोस्ट की.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 09, 2025, 02:29 PM IST

तेज प्रताप यादव राखी पर्व मनाते हुए
तेज प्रताप यादव राखी पर्व मनाते हुए

Patna/पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के लिए इस साल का रक्षाबंधन का त्योहार परिवार के बाहर मना रहे हैं. साथ ही रक्षा बंधन के इस पर्व ने लालू परिवार में चल रही तनातनी को और उजागर कर दिया है. दरअसल, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पोस्ट खुद बयां कर रहा है.

'हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी'

दरअसल, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं. इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं. साथ ही आप समस्त देशवासियों को भी राखी के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं.

पिंकी कुमारी को धन्यवाद और आभार

तेज प्रताप यादव ने एक और पोस्ट किया. जिसमें राखी बंधवाते हुए फोटो भी पोस्ट की और लिखा कि आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मेरी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी दीदी ने मुझे राखी बांधी. मेरी ओर से मेरी बहन पिंकी कुमारी को धन्यवाद और आभार.

तेज प्रताप की तरफ से कोई बयान नहीं

मिली जानकारी के अनुसार, तेज प्रताप यादव की 4 बहनों ने उन्हें राखी भेजी, लेकिन उनकी बड़ी बहन और सांसद मीसा भारती और सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रोहिणी आचार्य ने उन्हें राखी नहीं भेजी. अब यहां समझने वाली बात ये है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब लालू परिवार में राजनीतिक और निजी मतभेदों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. यह भी माना जा रहा है कि यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरियों का भी इशारा है. हालांकि, बड़ी बहन मीसा भारती और रोहिणी के राखी नहीं भेजे जाने पर तेज प्रताप यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.

