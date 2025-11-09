Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: क्या रवि किशन के सहारे NDA ज्वाइन करेंगे तेज प्रताप यादव? अटकलबाजी के बीच BJP का आया रिएक्शन, कही ये बात

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के बीच राजनीति तेजी हो गई हैं. तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात पर सभी ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है. इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रया दिया है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 09:18 AM IST

Bihar Chunav 2025: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन की मुलाकात पर राजनीति तेज हो गई है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह एनडीए का समर्थन कर सकते हैं. इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया दी. प्रतुल शाहदेव ने मुलाकात को एक 'सामान्य बातचीत' बताया और राष्ट्रीय जनता दल  पर बेबुनियाद अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य मुलाकात थी. चुनाव प्रचार के दौरान नेता अक्सर हवाई अड्डों, नुक्कड़ सभाओं या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मिलते हैं. ऐसी अचानक मुलाकातों से निष्कर्ष निकालना अजीब है. केंद्रीय और राज्य के नेताओं के बीच मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं. इन्हें ज्‍यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि राजद जानबूझकर यह अफवाह फैला रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इस चुनाव में उनकी नाव पहले ही डूब चुकी है. अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है.

प्रतुल शाहदेव ने तेज प्रताप के राजनीतिक रुख पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है. वह अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका अपना एजेंडा है. उनका ध्यान बिहार से पलायन रोकने पर है और यह लक्ष्य हमारी पार्टी के विजन के अनुरूप है. राजद के शासनकाल में लगभग एक करोड़ लोग बिहार छोड़कर चले गए थे, लेकिन पिछले दो दशकों में पलायन में कमी आई है. लोग अब भी कमाने के लिए बाहर जा सकते हैं. अगर हमारी सरकार वापस आती है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी बिहारी को आजीविका के लिए राज्य छोड़ना न पड़े.

उन्‍होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ जनता के मूड को साफ तौर पर दर्शाती है. पहले चरण के मतदान के बाद, हमारा मानना ​​है कि एनडीए 80 से 90 सीटें जीतेगा और दूसरे चरण के बाद, हमारी सीटें 160 को पार कर जाएंगी. इस बार, एनडीए दो-तिहाई बहुमत की ओर बढ़ रहा है.

इनपुट: आईएएनएस

bihar chunav 2025

