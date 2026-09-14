'मेरी हत्या हो सकती है...', तेज प्रताप यादव को मिली जान से मारने की धमकी, अमित शाह से मांगी सुरक्षा

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जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है. उनको अपनी हत्या होने का डर लग रहा है. उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. साथ ही डीजीपी, बिहार और होम सेक्रेटरी, बिहार को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है.
गृह मंत्री अमित शाह और बिहार DGP को लिखा पत्र
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुरक्षा की मांग को लेकर पत्र. मैं, तेजप्रताप यादव, विगत कुछ दिनों से लगातार गंभीर धमकियों का सामना कर रहा हूं. मेरे मोबाइल पर बार-बार फोन कॉल करके मुझे धमकी दी जा रही है, जिसके कारण मेरी जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है.
तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाने में दर्ज कराई FIR
इस गंभीर विषय को लेकर मैंने दिनांक 9 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, डीजीपी, बिहार और होम सेक्रेटरी, बिहार को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है. साथ ही, इस संबंध में मेरे द्वारा सचिवालय थाना, पटना में प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई गई है. लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए मेरी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है.
केंद्र और बिहार सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग
उन्होंने आगे पत्र में आगे लिखा कि मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुझे अविलंब पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और मुझे धमकी देने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए. मुझे विश्वास है कि केंद्र और बिहार सरकार इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी.
बता दें कि तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं. इससे पहले भी उनको जान से मारने की धमकी मिल चुकी है. उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले भी सरकार को पत्र लिखा है.