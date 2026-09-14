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'मेरी हत्या हो सकती है...', तेज प्रताप यादव को मिली जान से मारने की धमकी, अमित शाह से मांगी सुरक्षा

Tej Pratap Yadav: बिहार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी मिलने के बाद उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

Written ByShailendra
Published: Sep 14, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:59 PM IST
'मेरी हत्या हो सकती है...', तेज प्रताप यादव को मिली जान से मारने की धमकी, अमित शाह से मांगी सुरक्षा
Image Credit: तेज प्रताप यादव को मिली जान से मारने की धमकी (@TejYadav14)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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