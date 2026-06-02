'भाषा की मर्यादा रखिए', तेज प्रताप यादव का सीएम सम्राट चौधरी को जवाब, पोस्ट कर दी ये फोटो

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं.
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Tej Pratap Yadav on CM Samrat Choudhary: बिहार की राजनीति में बयानों के तीर अक्सर मर्यादा की सीमा लांघते दिखते हैं. मगर, इस बार जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बेहद सधे और भावनात्मक अंदाज में जवाब किया है. उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी की ओर से राबड़ी देवी को लेकर हाल ही में की गई कुछ तीखी टिप्पणियों पर न केवल कड़ा ऐतराज जताया है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा. साथ ही एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया है.
दरअसल, तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं.
इस तस्वीर को शेयर करते हुए तेज प्रताप ने लिखा कि मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य के नेताओं को, विशेषकर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों को, हमेशा संयमित और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए. किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करते समय उसकी उम्र, सम्मान और सामाजिक गरिमा का ध्यान रखना आवश्यक है.
उन्होंने आपने पोस्ट में आगे लिखा कि हमारी माता हमारे लिए सम्मान का विषय हैं. इसलिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी उचित नहीं मानी जा सकती. लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद हमेशा शालीन और सम्मानजनक होना चाहिए. मर्यादित भाषा और आपसी सम्मान ही राजनीति की सबसे बड़ी पहचान है.
बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस मिला है. साथ ही, 15 दिन का अल्टीमेटम भी मिला है, जिसमें से दो दिन निकल चुके हैं. राबड़ी देवी ने सरकारी आवास को खाली करने से इनकार कर दिया है. इसे लेकर 2 जून, 2026 को सीएम सम्राट चौधरी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोगों को सरकारी आवास का मोह है. बेटा अलग घर चाहता है, माता जी अलग घर चाहती हैं.
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