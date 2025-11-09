Advertisement
सुगौली सीट पर बम फोड़ गए तेज प्रताप यादव! अपने ही उम्मीदवार को पार्टी से बाहर कर मचाई सियासी हलचल

Tej Pratap Yadav Sugauli Seat: तेज प्रताप यादव ने सुगौली सीट से JJD प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर कर दिया और उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:37 AM IST

Tej Pratap Yadav Sugauli Seat: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सुगौली सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है. जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को पार्टी से बाहर कर दिया है. तेज प्रताप ने उन पर पार्टी अनुशासन तोड़ने और विरोधी गुट से संपर्क रखने का आरोप लगाया है. उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर श्याम किशोर चौधरी का नामांकन रद्द करने की मांग की है.

तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि "जनशक्ति जनता दल का अपना संविधान और नियम हैं, जिन्हें सभी को मानना जरूरी है. श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी की अनुमति के बिना महागठबंधन के समर्थन से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, जो स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता है." उन्होंने बताया कि पार्टी की केंद्रीय समिति ने जांच के बाद यह फैसला लिया कि चौधरी का आचरण पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ था.

तेज प्रताप ने कहा कि पार्टी अनुशासन सबसे ऊपर है और जो भी कार्यकर्ता या प्रत्याशी पार्टी की मर्यादा तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजकर मांग की है कि सुगौली सीट से श्याम किशोर चौधरी का नामांकन रद्द किया जाए.

इस कार्रवाई के बाद सुगौली विधानसभा सीट का समीकरण पूरी तरह बदल गया है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, अब इस सीट पर मुकाबला और पेचीदा हो गया है. पहले ही इस सीट से विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन किसी कारणों से रद्द हो चुका है. ऐसे में अब एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के उम्मीदवार राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता मुख्य मुकाबले में बने हुए हैं.

जनशक्ति जनता दल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी को बिना सूचना दिए महागठबंधन से संपर्क साधा और समर्थन प्राप्त कर लिया था. इसे पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है. सुगौली सीट पूर्वी चंपारण जिले में आती है और यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है. तेज प्रताप यादव की इस कार्रवाई से चुनावी माहौल में नई चर्चा शुरू हो गई है. अब देखना यह होगा कि इस घटनाक्रम का असर मतदान पर किस तरह पड़ता है.

