'इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के साथ खड़ा हूं...', झारखंड सरकार पर तेज प्रताप यादव का तगड़ा प्रहार

Tej Pratap Yadav News: राजद से निष्कासित होने के बाद तेजप्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनशक्ति जनता दल का गठन किया. तेजप्रताप ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख पाए. धमकी मिलने के बाद उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Dec 27, 2025, 05:52 PM IST

झारखंड सरकार अपराधियों को छूट दे रही है: तेजप्रताप यादव (File Photo)
Tej Pratap Yadav: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि झारखंड सरकार में अपराधियों को छूट दी जा रही है. तेज प्रताप का यह बयान देवघर में बीजेपी नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की मौत के बाद आया है. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम वृंदावन के भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और दुख की इस घड़ी में मैं एक भाई की तरह हर संभव तरीके से परिवार के साथ खड़ा हूं. देवघर में जो घटना हुई और जिस तरह से राज्य प्रशासन तौर पर अपराधियों को राहत दे रहा है, वह बहुत चिंताजनक है. हम मांग करते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए.

उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. जान से मारने की धमकी को लेकर तेजप्रताप यादव ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिलने के बाद हमने यह मुद्दा उठाया. हमने एक चिट्ठी लिखकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दी और पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई.

बताते चलें कि राजद से निष्कासित होने के बाद तेजप्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनशक्ति जनता दल का गठन किया. तेजप्रताप ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख पाए. धमकी मिलने के बाद उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है. सरकार की ओर से कहा गया है कि पत्र मिला है, पूरे मामले को देखा जा रहा है.

बता दें कि हाल ही में तेजप्रताप यादव ने दावा किया था कि उनकी पार्टी, जनशक्ति जनता दल, का विस्तार किया जा रहा है. दिल्ली और यूपी में अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है और बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी. तेजप्रताप ने यह अभी नहीं बताया है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.

इनपुट: आईएएनएस

