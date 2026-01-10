Advertisement
दो भाई, एक मांग! नीतीश और लालू दोनों के लिए भारत रत्न चाहते हैं तेज प्रताप यादव, रखी ये मांग

Bihar Politics News: तेज प्रताप यादव ने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू यादव को भी भारत रत्न मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसा कहा जाता है कि हमारे पिता लालू यादव और नीतीश कुमार भाई-भाई की तरह रहे हैं. ऐसे में दोनों भाइयों को भारत रत्न मिलना चाहिए. 

Jan 10, 2026

नीतीश और लालू दोनों के लिए भारत रत्न चाहते हैं तेज प्रताप यादव (File Photo)
Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इसके बाद बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने रादज सुप्रीमो लालू यादव को भी भारत रत्न देने की मांग की है.

बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राजद अध्यक्ष लालू यादव को भी भारत रत्न मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसा कहा जाता है कि हमारे पिता लालू यादव और नीतीश कुमार भाई-भाई की तरह रहे हैं. ऐसे में दोनों भाइयों को भारत रत्न मिलना चाहिए. जनशक्ति जनता दल की मांग है कि लालू यादव को भी भारत रत्न मिलना चाहिए.

दरअसल, जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की मांग की. केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न नीतीश कुमार भारत रत्न के योग्य हैं. उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाए.

केसी त्यागी ने पत्र में लिखा कि 30 मार्च 2024 हमारे पुरखों के सम्मान का दिन है. आपके प्रयासों से उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया था. स्व. चौधरी चरण सिंह और स्व. कर्पूरी ठाकुर की ओर से किए गए जनहित और कृषक, हाशिए पर गए लोगों को संगठित कर उन्हें सम्मान दिलाने का सार्थक प्रयास किया गया था.

पत्र में आगे लिखा है कि आपके इन्हीं प्रयासों से अभिभूत होकर निवेदन है कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न नीतीश कुमार भी इस सम्मान के योग्य हैं. पहले भी जीवित रहते हुए कई नायकों को यह सम्मान मिल चुका है. करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे आशा और निवेदन है कि प्रिय नेता नीतीश कुमार को इस सम्मान से नवाजा जाए, ताकि इतिहास आपके प्रयासों को देर तक सराहे.

हालांकि, जदयू ने केसी त्यागी के इस बयान से दूरी बना ली. जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने केसी त्यागी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि केसी त्यागी के हाल के कई बयान सामने आए हैं, लेकिन ये पार्टी की आधिकारिक सोच या नीति को नहीं दर्शाते. केसी त्यागी के बयान पूरी तरह से निजी हैं और इन्हें पार्टी के रुख के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

