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'बिहार आइए, सम्राट चौधरी सरकार हटाइए', तेजप्रताप यादव ने अभिजीत दीपके से मांगी मदद

Tej Pratap Yadav News: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने कॉकरोच जनता पार्टीके संस्थापक अभिजीत दीपके से बिहार आने की अपील की है. उन्होंने ये अपील सोशल मीडिया पर पोस्ट कर की है.

Written ByShailendra
Published: Jul 25, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:33 PM IST
'बिहार आइए, सम्राट चौधरी सरकार हटाइए', तेजप्रताप यादव ने अभिजीत दीपके से मांगी मदद
Image Credit: (@TejYadav14) तेजप्रताप यादव ने अभिजीत दीपके से मांगी मदद

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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