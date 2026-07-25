'बिहार आइए, सम्राट चौधरी सरकार हटाइए', तेजप्रताप यादव ने अभिजीत दीपके से मांगी मदद

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बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने 25 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया. इस पोस्ट के जरिए राज्य की राजनीति में नया दांव खेला है. जनशक्ति जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से एक खास अपील की है. शनिवार को सोशल मीडिया पर एक विशेष अपील जारी करते हुए तेजप्रताप ने अभिजीत दीपके को तुरंत बिहार आने का न्योता दिया है.
तेजप्रताप यादव की अभिजीत दीपके से खास अपील
पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं, तेज प्रताप यादव, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से यह विशेष अपील करता हूं कि वे अविलंब बिहार की धरती पर आएं. बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आज एक कड़े और मजबूत जनांदोलन की आवश्यकता है. मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे बिहार आकर यहां की जनता की आवाज बनें और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें.
हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे-तेजप्रताप
उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि इस परिवर्तन की लड़ाई में मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल और मेरे समर्थकों का पूर्ण और अटूट समर्थन उनके साथ रहेगा. बिहार के बेहतर भविष्य और जनहित के लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे, उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे.
मैं, तेज प्रताप यादव, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से यह विशेष अपील करता हूँ कि वे अविलंब बिहार की धरती पर आएं।
बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आज एक कड़े और मजबूत जनांदोलन की आवश्यकता है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे बिहार आकर यहाँ की जनता की… pic.twitter.com/ADzYCxfB4w
— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 25, 2026
पुलिस हिरासत में तेजप्रताप यादव
बता दें कि जनशक्ति जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव को वामपंथी छात्र संगठनों की तरफ से बुलाए गए बिहार बंद का समर्थन करने की वजह से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आंदोलन समाप्त
वहीं, दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध-प्रदर्शन समाप्त हुआ.