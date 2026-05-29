'भोजपुरी बवाल' में गर्दा काटेंगे तेज प्रताप यादव! पवन सिंह-निरहुआ से होगी टक्कर

Tej Pratap Yadav In Bhojpuri Bawal: राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने अलग और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. वह कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी अपनी वेशभूषा को लेकर मीडिया की लाइमलाइट में बने रहते हैं. बिहार की सियासत में झंडे गाड़ने के बाद तेज प्रताप यादव अब भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाने की तैयारियों में लगे हैं. दरअसल, लालू के बड़े लाल अब भोजपुरी के सबसे बड़े रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ का हिस्सा बनने जा रहे हैं. इस रियलिटी शो में तेज प्रताप के साथ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और काजल राघवानी गर्दा उड़ाते नजर आएंगे.

कहा जा रहा है कि इस शो में कंटेस्टेंट के बीच मस्ती, बातचीत, इमोशनल मोमेंट और पर्दे के पीछे की जिंदगी देखने को मिलेगी. इस शो में कंटेस्टेंट की प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ के कई अनदेखे पहलु भी दिखाए जाएंगे. जिससे लोगों को तेज प्रताप यादव से जुड़ीं और भी बहुत सी बातें जानने का मौका मिल सकता है. भोजपुरी दर्शकों के लिए यह शो एक बड़ा एंटरटेनमेंट पैकेज माना जा रहा है. यही वजह है कि इस शो को लेकर दर्शकों में अभी से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

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तेज प्रताप यादव के बारे में बता दें कि वह राजनीति में एक्टिव होने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं. उन्होंने हाल ही में TY Blog के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसमें वह अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें और अपनी दिनचर्या से जुड़ी बातों को शेयर करते रहते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए कई पोस्ट शेयर करते रहते हैं.