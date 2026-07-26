तेज प्रताप यादव को इस मामले में भेजा गया जेल, देर रात जज के सामने किया गया था पेश

राज्य चुनें
बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को भारी पड़ गई है. पुलिस ने उन्हें छात्रों के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. पटना पुलिस ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को कल यानी शनिवार (25 जुलाई) को पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया था. पुलिस ने देर रात तेज प्रताप यादव को सीजेएम के सामने पेश किया और सीजेएम ने JJD अध्यक्ष को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जेल जाते समय तेज प्रताप ने कहा कि बच्चों की मांगें जायज हैं. सरकार को उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए और हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं. मैं छात्रों और युवाओं के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूं.
बता दें कि पुलिस ने तेज प्रताप यादव पर शनिवार को छात्रों को उसकाने के आरोप में पटना के सेन्ट्रल मॉल से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें दानापुर थाना लाया गया. पत्रकारों को इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें दानापुर थाना से नौबत पुर थाने में स्थानांतरित कर दिया था. पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की भारी तैनाती रही. सिटी एसपी पश्चिमी संकेत कुमार, एसपी लॉ एंड ऑर्डर सहित आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस बल मौके पर मौजूद रही.
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तेज प्रताप यादव को दानापुर थाना से नवबतपुर होते हुए छज्जूबाग स्थित न्यायाधीश के आवास पर पेशी के लिए ले जाया गया. न्यायालय में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजते हुए बेउर भेज दिया गया. उधर, तेज प्रताप यादव ने अभिजीत दीपके को बिहार आने का निमंत्रण दिया है. उन्होंने कहा कि मैं, तेज प्रताप यादव, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से यह विशेष अपील करता हूं कि वे अविलंब बिहार की धरती पर आएं. बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आज एक कड़े और मजबूत जनांदोलन की आवश्यकता है.
तेज प्रताप ने आगे कहा कि मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे बिहार आकर यहां की जनता की आवाज बनें और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें. इस परिवर्तन की लड़ाई में मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल और मेरे समर्थकों का पूर्ण और अटूट समर्थन उनके साथ रहेगा. उन्होंने कहा कि बिहार के बेहतर भविष्य और जनहित के लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे, उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे.