तेज प्रताप यादव को इस मामले में भेजा गया जेल, देर रात जज के सामने किया गया था पेश

बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को भारी पड़ गई है. पुलिस ने उन्हें छात्रों के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. पटना पुलिस ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को कल यानी शनिवार (25 जुलाई) को पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया था. पुलिस ने देर रात तेज प्रताप यादव को सीजेएम के सामने पेश किया और सीजेएम ने JJD अध्यक्ष को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जेल जाते समय तेज प्रताप ने कहा कि बच्चों की मांगें जायज हैं. सरकार को उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए और हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं. मैं छात्रों और युवाओं के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूं.