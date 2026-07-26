Add Zee Business As A Preferred Source
App

तेज प्रताप यादव को इस मामले में भेजा गया जेल, देर रात जज के सामने किया गया था पेश

JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को बिहार बंद के दौरान छात्रों के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. पटना पुलिस ने शनिवार की देर रात उन्हें सीजेएम के सामने पेश किया और अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बेऊर जेल भेज दिया.

Written ByISTYEK KHAN Edited ByK Raj Mishra
Published: Jul 26, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:55 AM IST
तेज प्रताप यादव को इस मामले में भेजा गया जेल, देर रात जज के सामने किया गया था पेश
Image Credit: तेज प्रताप यादव को भेजा गया जेल (Zee Media)

About the Author

ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवादा, नालंदा और आरा... तीन शहर और 3 लड़कियां, बिहार में महिला सुरक्षा की खुली पोल
Nawada News1 hr ago
2
Bagaha News1 hr ago
3
Motihari News3 hrs ago
4
bihar breaking news2:54 AM IST
5
Darbhanga News2:44 AM IST