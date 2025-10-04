Bihar Politics: 'चुनावी मौसम में ही क्यों मिलती हैं सौगातें?', तेजप्रताप यादव ने पीएम मोदी-सीएम नीतीश की योजनाओं को लेकर कसा तंज

जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और विधायक तेज प्रताप यादव इन दिनों दो दिनों बिहार में लगातार अलग अलग क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है. वे गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और जनता के दुख-दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को ही वह अपनी समस्याएं मानते हैं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें तेज प्रताप यादव की तुलना प्रभु श्रीराम से की गई थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, वह उनकी व्यक्तिगत सोच है. उन्होंने साफ किया कि उन्हें गद्दी या सत्ता की लालसा नहीं है, बल्कि वे जनता के लिए काम करना चाहते हैं.

राघोपुर में तेजस्वी यादव द्वारा आमंत्रित लंच कार्यक्रम पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के नेता वहां जा सकते हैं. अगर वे अपने क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि साथ बैठने या मिलने-जुलने से कोई दिक्कत नहीं है.

निर्वाचन आयोग की बैठक को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनशक्ति जनता दल की ओर से उनके प्रवक्ता प्रतिनिधित्व करेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से सभी मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहेगी.

प्रशांत किशोर द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाए गए आरोपों पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि नेताओं को आपस में आरोप-प्रत्यारोप बंद कर जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बेरोजगारी और बदहाली से जूझ रही है, लेकिन नेता केवल बयानबाजी में उलझे रहते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा संवाद को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह सब चुनावी सौगातें हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब चुनाव आते हैं तभी सरकारें योजनाएं और आर्थिक प्रलोभन देती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता की सुध कोई नहीं लेता. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं को भी इसी श्रेणी में रखा.

राज्य सरकार द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने के फैसले पर भी तेज प्रताप ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि पहले छात्रों को आंदोलन के दौरान पीटा गया और अब उन्हें छात्रवृत्ति देकर लुभाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग अब इस तरह के प्रलोभनों में नहीं फंसेंगे.

