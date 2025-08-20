Tej Pratap Yadav: 'टीम तेज प्रताप' के नए कार्यालय का हुआ उद्घाटन, बिहार की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा संगठन? लालू के बड़े लाल ने दी जानकारी
Tej Pratap Yadav: 'टीम तेज प्रताप' के नए कार्यालय का हुआ उद्घाटन, बिहार की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा संगठन? लालू के बड़े लाल ने दी जानकारी

Tej Pratap Yadav News: पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप अब सियासी राह पर निकल पड़े हैं. 'टीम तेज प्रताप' के जरिए वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. संगठन के नए कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:02 AM IST

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav Latest News: बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप अब अपनी दम पर बिहार के सियासी रण में कूदने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने 'टीम तेज प्रताप' के नाम से एक संगठन बनाया है और अपने कैंडिडेट भी उतारने शुरू कर दिए हैं. माना जा रहा है कि तेज प्रताप इसी संगठन को राजनीतिक पार्टी के तौर पर स्थापित करेंगे. उन्होंने अब 'टीम तेज प्रताप' के नए कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है. पटना के दानापुर में संगठन का नया कार्यालय खोला गया है. इसकी जानकारी तेज प्रताप यादव ने खुद मीडिया को दी है.

'टीम तेज प्रताप' के नए कार्यालय का उद्घाटन के बाद तेज प्रताप यादव ने मीडिया से कहा कि अभी उनका पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर है. उन्होंने कहा कि इस वक्त वह चुनावी समीकरण या सीटों की संख्या पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उन्हें हल करने की दिशा में काम करना उनकी प्राथमिकता है. लालू के बड़े लाल (बेटे) ने कहा कि मेरे संगठन 'टीम तेज प्रताप' के कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है. उसके ज़रिए यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है. पूरे बिहार में जहां भी मेरी मांग है, मैं वहां कार्यक्रम कर रहा हूं.

 

ये भी पढ़ें- Explainer: तेजस्वी यादव का राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाना सियासी मजबूरी या जरूरी

इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में नहीं सोचा है. फिलहाल संगठन को मजबूत किया जा रहा है. बता दें कि तेज प्रताप ने हाल ही में जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से जय प्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. भोजपुर जिले की शाहपुर विधानसभा सीट से भी तेज प्रताप अपना कैंडिडेट उतार चुके हैं. इस सीट से उन्होंने मदन यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. 02 अगस्त को तेज प्रताप ने मदन यादव की उम्मीदवारी का ऐलान किया था. इतना ही नहीं वह खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. टीम तेज प्रताप का सूबे के 5 छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन भी हो चुका है.

