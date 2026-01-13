Advertisement
'राघोपुर की नहीं, विदेश की दही खा रहे हैं तेजस्वी यादव', तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई पर कसा तंज

Tej Pratap Yadav News: जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और RJD सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 14 जनवरी को दही-चूड़ा भोज का आयोजन करेंगे. इसके लिए तेजप्रताप यादव सभी को आमंत्रण पत्र दे रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:56 PM IST

तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई पर कसा तंज
Tej Pratap Yadav on Tejashwi Yadav: बिहार की सियासत में दही-चूड़ा भोज की मिठास नेताओं के रिश्तों पर नजर आ रही है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपने घर पर दही-चूड़ा भोज का क्रार्यक्रम रखा है. इसको लेकर वह बिहार सरकार के मंत्रियों से लेकर कई बड़े नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं. इस बीच तेज प्रताप यादव ने Z बिहार-झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि राघोपुर से दही आती है, तेजस्वी यादव वहां की दही नहीं खा रहे हैं तो यहीं दही चला आया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव विदेश वाला दही खा रहे हैं.

Z बिहार-झारखंड की टीम को तेज प्रताप यादव ने अपने दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम की जानकारी दी. उन्होंने अपना आईटी सेल भी दिखाया और कहा कि यहीं से सारा कंटेंट जा रहा है. यहीं से तमाम चीज मेरा किया जाता है, फिर तेज प्रताप यादव ने चूड़ा और तिलकुट को दिखाया. उन्होंने कहा कि ये तिलकुटा चूड़ा है.  चूड़ा का भंडार रखा गया है. ये जीरा लाकर रख हैं.

तेज प्रताप ने आगे कहा कि यादव के घर में दूध दही का कमी नहीं होता है उसको जमाया गया है. वह हांडी का दही और मटकी का दही है. यह दही यहीं ही जमाई गई है और गुण भी रखा गया है, दही शुद्ध रहता है सब्जी-पूड़ी की व्यवस्था भी की गई है. उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान मटकी में दही खाया करते थे. 

इसी दौरान बिहार सरकार के एक मंत्री का फोन आ गया उन्होंने कहा कि आना है. सभी लोगों को निमंत्रण है सभी लोगों को बुलाएं सभी लोग आ रहे हैं. बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि देहाती लोगों को बैठने के लिए जनरल लोगों का बैठने के लिए मंत्री विधायक आएंगे. इधर, बैठेंगे और जनरल जो है, दूसरे साइड में रहेंगे, जिसको अटकलें लगाना लगा ले. हम कृष्ण के भक्त हैं पूजा पाठ करते हैं.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें: बिहार की सियासत में 'दही-चूड़ा' का तड़का: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर पहुंचे तेजप्रताप, बढ़ी धड़कनें!

