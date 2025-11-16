बहन रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप यादव ने दी चेतावनी, कहा-अन्याय का परिणाम भयावह होगा

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को लेकर उठे विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया. तेज प्रताप ने लिखा कि वह अपनी बहन का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि जो लोग परिवार पर हमला कर रहे हैं, उन्हें बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी.

तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि रोहिणी आचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ, उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने रोहिणी के साथ गलत किया, उन्हें जनता सबक सिखाएगी. तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस अन्याय का परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है.

राजद की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. रोहिणी ने कहा था कि बहस के दौरान उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और चप्पल तक उठा ली गई. इन आरोपों ने पूरे राजनीतिक माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है. रोहिणी की नाराजगी ने राजद परिवार के अंदर चल रहे मतभेदों को खुलकर सामने ला दिया है.

तेज प्रताप ने अपने संदेश में पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से सीधे तौर पर अपील की. उन्होंने लिखा कि अगर लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक संकेत दे दें, तो बिहार की जनता ऐसे लोगों को खुद जवाब दे देगी. तेज प्रताप ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि परिवार के सम्मान और बेटी की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने इसे बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई बताया.

इनपुट- आईएएनएस

