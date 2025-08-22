Tej Pratap Yadav: किसने बर्बाद कर दिया तेज प्रताप यादव का राजनीतिक जीवन? लालू के लाल आज करेंगे पर्दाफाश

Tej Pratap Yadav News: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी अलग सियासी राह चुन ली है और उस पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. इस बीच तेज प्रताप यादव आज एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं. तेज प्रताप के खिलाफ उनके पिता लालू यादव को किसने भड़काया, कौन है जिसने तेज प्रताप का राजनीतिक करियर बर्बाद करने की कोशिश की, इन सभी सवालों से आज खुद तेज प्रताप पर्दा हटाएंगे. उन्होंने गुरुवार (21 अगस्त) की देररात एक्स पर एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.

तेज प्रताप ने पांच परिवारों की ओर इशारा किया

गुरुवार की देररात तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा कि मेरे राजनैतिक जीवन को पांच परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश किया. उन्होंने आगे लिखा कि मैने अपने 10 वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया. कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया, लेकिन इन पांच परिवार के लोगों के द्वारा मेरे राजनैतिक और पारिवारिक जीवन को पूर्णरूप से समाप्त करने की पूरी कोशिश किया गया. लालू के बड़े लाल (बेटे) ने कहा कि कल मैं इन सभी पांच परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा. मैं कल इनके हरेक षडयंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी के दौरे पर घमासान, पक्ष-विपक्ष में तकरार, जमकर हो रहा वार-पटलवार

मेरे राजनैतिक जीवन को पांच परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश किया। मैने अपने दस वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया। लेकिन इन पांच परिवार के लोगों के द्वारा मेरे… pic.twitter.com/9mb3HUnGXb — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 21, 2025

तेज प्रताप के ट्वीट ने सियासी पारा चढ़ाया

उन्होंने इस ट्वीट में एक AI तस्वीर भी शेयर की. इस तस्वीर में दो लड़कियां और तीन लड़के दिख रहे हैं. एक लड़का काफी बड़ा है. उसके बाद क्रमशः दो लड़कियां हैं और फिर दो लड़के हैं. तस्वीर में सबसे छोटा लड़का काफी दुखी दिख रहा है. वहीं बाकी अन्य खुश दिखाई दे रहे हैं. उनके इस ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. इस तस्वीर को लेकर भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या लालू परिवार के ही कुछ सदस्यों ने तेज प्रताप को बर्बाद करने की कोशिश की है? तस्वीर में दिखाई दे रही दो लड़कियां कौन हो सकती हैं? क्या वह मीसा भारती और रोहिणी आचार्य तो नहीं हैं? दरअसल, लालू यादव की अभी तक सिर्फ दो बेटियां हीं सियासत में उतरी हैं और दोनों बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं. क्या परिवार में राजद अध्यक्ष की सियासी विरासत को लेकर जंग छिड़ गई है? फिलहाल अब सभी को तेज प्रताप के खुलासे का इंतजार है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!