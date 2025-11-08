Advertisement
Tej Pratap Yadav News: क्या तेज प्रताप यादव BJP में होंगे शामिल? रवि किशन के साथ तस्वीर से सियासी पारा चढ़ा

Bihar Chunav 2025: गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुलाकात ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है. दोनों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक-दूसरे की काफी तारीफ की. जिसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेज प्रताप यादव आने वाले वक्त में एनडीए के साथ जा सकते हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:50 PM IST

बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ तेज प्रताप यादव
Tej Pratap Yadav News: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बड़ी तेजी से बदल रहे हैं. पहले चरण में हुए प्रचंड मतदान से हर कोई सशंकित है, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं हुई थी. कुछ लोग इसे सत्ता परिवर्तन के संकेत बता रहे हैं तो कुछ लोगों को इसमें नीतीश कुमार की वापसी की झलक नजर आ रही हैं. अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है, लेकिन जोड़तोड़ की राजनीति अभी से शुरू हो गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद ली जा सके. इस सबके बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुलाकात ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है. दोनों नेता पटना एयरपोर्ट पर बातचीत करते हुए कैमरे में कैद हो गए. रवि किशन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ तेज प्रताप यादव से मुलाकात की. उसके बाद दोनों मीडिया के सामने भी आए.

राजद में तेज प्रताप के साथ गलत होने को लेकर जब रवि किशन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह चुनाव का समय है. इस समय कुछ भी गलत-सही नहीं बोलूंगा, लेकिन जनता यह तय करेगी, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा. जनता और प्रभु सब जानते हैं, वो आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है, ये जनता है. वहीं जब तेज प्रताप से एनडीए को समर्थन देने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा हम उसके साथ रहेंगे. बीजेपी के लोगों द्वारा प्रशंसा किए जाने को लेकर की गई बात पर तेज प्रताप ने कहा कि प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, ये भी टीका लगाते हैं हम भी टीका लगाते हैं.

मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो उस पार्टी के साथ हैं, जो बेरोजगारी दूर करेगी. उधर, रवि किशन ने तेज प्रताप यादव की तारीफ करते हुए बड़ी बात कह दी. रवि किशन ने अपने अंदाज में खुद को महादेव का भक्त बताते हुए कहा कि तेज प्रताप जैसे लोगों का बीजेपी में स्वागत है. उनके इस बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि तेज प्रताप का उनके ही घर-परिवार वालों के साथ झगड़ा है. उनके घर-परिवार में बहुत ज्यादा विवाद है. कभी रोहिणी जी खिसिया जाती हैं. पहले साधु जी हुआ करते थे, वह भी चले गए. आज लालू परिवार विवादों का परिवार है. राष्ट्रीय जनता दल विवादों के घेरे में है. इससे मुझे नहीं लगता है कि किसी के भी परिवार पर मुझे कोई टिप्पणी करना है. आरजेडी का नेतृत्व जो पूरी तरह से परिवार में था, वह अब बिखर चुका है.

Tej Pratap Yadavbihar chunav 2025Lalu Yadav

