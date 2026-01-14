CM नीतीश कुमार ही नहीं तेज प्रताप यादव भी निकलेंगे यात्रा पर, दही-चूड़ा भोज के दौरान कर दिया ऐलान

Tej Pratap Yadav Will Start Yatra: मकर संक्रांति के पर्व पर बिहार की सियासी गलियारों में दही-चूड़ा भोज ही छाया हुआ है. सबसे ज्यादा चर्चा तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज की हो रही है. जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आज (बुधवार, 14 जनवरी) अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में उनके पिता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अलावा तमाम बड़े नेता शामिल हुए. इस दौरान तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति के बाद पूरे बिहार में यात्रा निकालने का ऐलान किया है. भोज के दौरान ही तेज प्रताप यादव ने भविष्य की सियासत की रूपरेखा भी तय कर ली है और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है.

पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि आगे वह पूरे बिहार में यात्रा निकालेंगे. जेजेडी अध्यक्ष ने कहा कि पिताजी आ गए, आशीर्वाद दिए. गवर्नर साहब आए, वो भी आशीर्वाद दिए. बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए कुछ नया काम करना है आगे. तेज प्रताप ने आगे कहा कि अब इसके बाद पूरे बिहार में यात्रा लगेगा. दही-चूड़ा भोज में तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी निमंत्रित किया था. वह आधी रात को तेजस्वी को निमंत्रण देने पहुंचे थे. इसके बावजूद तेजस्वी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे. इस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो तेज प्रताप ने कहा कि छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सोकर उठते हैं.

बता दें कि बिहार की सियासत में अभी तक लालू यादव के दही-चूड़ा भोज की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार राजद अध्यक्ष ने यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है. इसे लेकर भी काफी बातें हो रही हैं. राजद नेताओं के अनुसार, लालू यादव अपने स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों के चलते इस बार यह कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं. राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसे लेकर मीडिया को बताया कि यह फैसला पूरी तरह लालू यादव की सेहत को ध्यान में रखकर लिया गया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में डॉक्टरों की सलाह सबसे अहम है. लालू यादव वही करेंगे, जो डॉक्टर कहेंगे. खाने-पीने से लेकर रोजमर्रा के काम तक में सावधानी बरती जा रही है.