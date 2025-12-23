Tej Pratap Yadav: 'हो सकता है मैं अच्छा भाई नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे...', बहन के लिए आधी रात को तेज प्रताप ने लिखा भावुक मैसेज

Tej Pratap Yadav Emotional Tweet For His Sister: राजद अध्यक्ष लालू यादव ने भले ही अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया हो, लेकिन तेज प्रताप का दिल परिवार के लिए आज भी धड़कता है. वे आज भी अपने परिवार से उतना ही प्यार करते हैं, जितना पहले करते थे. इसका ताजा उदाहरण तेज प्रताप द्वारा सोमवार (22 दिसंबर) की आधी रात को किया गया एक ट्वीट है. सोमवार की आधी रात को तेज प्रताप ने एक्स पर अपनी बड़ी बहन चंदा यादव के लिए बड़ा ही भावुक ट्वीट किया. इस पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा कि हो सकता है वह अच्छे भाई ना हों, लेकिन फिर भी वह आपसे (चंदा यादव) बहुत प्यार करते हैं. दरअसल, तेज प्रताप ने अपनी बड़ी बहन चंदा यादव को जन्मदिन विश करते हुए X पर लिखा कि हैप्पी बर्थडे, चंदा दीदी. उन्होंने आगे लिखा कि हो सकता है मैं आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा भाई न हूं, लेकिन मुझे यह पक्का पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है.

तेज प्रताप ने आगे लिखा कि मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है. मुझे पता है कि आप मेरा ख्याल रखती हैं, भले ही आप इसे जोर से न कहें. उन्होंने लिखा कि मुझे जिस बड़ी बहन की जरूरत थी, वैसी बनने के लिए धन्यवाद. चुपचाप, मजबूती से हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा चाहने के लिए और मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद. अब मुझे यह समझ में आता है. मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं आपका कितना शुक्रगुजार हूं. आपने मुझे बड़ा होने में मदद की है. आपने मुझे आज जैसा बनाया है. उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है और इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा. मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपके लिए सिर्फ अच्छा चाहता हूं क्योंकि आप सिर्फ मेरी बहन नहीं हो, आप मेरा सहारा हो.

Add Zee News as a Preferred Source

Happy Birthday, Chanda Didi. I may not be the best brother in your life but I know this for sure: I love you, I respect you, and I’ve learnt because of you. I know you’ve always supported me. I know you care, even when you don’t say it out loud. Thank you for being the elder… pic.twitter.com/gOlTdM6CDw — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) December 22, 2025

ये भी पढ़ें- बाइक राइडिंग, ब्लॉगिंग और अब बंगाल फतह की तैयारी! क्या है तेज प्रताप का मिशन 2026

बता दें कि लालू और राबड़ी देवी की 9 संतानों में चंदा यादव का नंबर तीसरा है. उनसे बड़ी रोहिणी और मीसा हैं. साल 2006 में चंदा यादव की शादी विक्रम सिंह से हुई थी. विक्रम सिंह पेशे से पायलट हैं. वहीं चंदा यादव के पास एलएलबी की डिग्री है. चंदा यादव अपने पति के साथ अक्सर पटना में अपने माता-पिता के यहां आती रहती हैं.