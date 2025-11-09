तेज प्रताप यादव की Y+ सिक्योरिटी पर सियासी बवाल, सांसद निशिकांत दुबे बोले- “राजद कार्यकर्ताओं से है खतरा!”

Advertisement
Bihar Chunav 2025: बिहार में तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी मिलने के बाद सियासत और गरमाती नजर आ रही है. जहां एक तरफ इस फैसले पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया है.

 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:32 PM IST

Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप यादव को हाल ही में केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी दी है. इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या तेज प्रताप यादव भाजपा के संपर्क में हैं? क्या वह पार्टी बदलने की तैयारी कर रहे हैं? इन सवालों पर निशिकांत दुबे ने बोला है कि “सुरक्षा एक ऐसा विषय है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तभी सुरक्षा देती है जब किसी व्यक्ति की सुरक्षा को असल में खतरा हो.

बता दें कि आगे निशिकांत दुबे ने कहा कि “मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव को सुरक्षा की जरूरत थी, इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है. तेज प्रताप चुनाव जीतेंगे या नहीं, यह तो भविष्य में ही पता चल पाएगा. फिलहाल तो वे चुनावी मैदान में हैं और खतरा भी उन्हीं की पार्टी से हो सकता है.”

उन्होंने आगे कहा कि “मेरी जानकारी के मुताबिक राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव हार रहे हैं. ऐसे में राजद के कुछ कार्यकर्ता और समर्थक तेज प्रताप यादव से नाराज हो सकते हैं और इसी वजह से उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ा है.”

निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है. विपक्षी दल इसे भाजपा की “रणनीति” का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि यह केवल सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है.

तेज प्रताप यादव को मिली इस सुरक्षा के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे भाजपा से उनकी नजदीकी का संकेत बता रहे हैं, तो कुछ इसे महज सुरक्षा का मसला मात्र समझ रहे हैं.

अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाते हैं, आने वाले चुनाव में उनकी राजनीतिक स्थिति क्या होती है. फिलहाल बिहार की राजनीति  के लिए यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है.

