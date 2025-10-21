Advertisement
Bihar Chunav 2025: 14 फीसदी को 52 तो 18% को सिर्फ 18 टिकट, यही है RJD का सामाजिक न्याय!

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने काफी मंथन और जद्दोजहद के बाद राजद के उम्मीदवारों के नाम जारी किए. पार्टी इस बार 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसमें से 52 टिकट यादव नेताओं को तो वहीं मुस्लिम समाज को सिर्फ 18 सीटें मिली हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:22 PM IST

तेजस्वी यादव
RJD Yadav-Muslim Candidate : बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही चुनावी जंग की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है. इस बार एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी त्रिकोणीय बनाती हुई नजर आ रही है. वहीं कुछ सीटों पर महागठबंधन के दल ही आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं. इस चुनाव में तेजस्वी यादव के समाजिक न्याय का दावों और वादों से भी पर्दा हट गया. चुनावों से पहले तेजस्वी लगातार सामाजिक न्याय की आवाज उठाते हुए 'जिसकी जितनी भागेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' की बातें कर रहे थे. लेकिन जब चुनावों में टिकट देने की बारी आई तो सारे वादे धरासाई हो गए. 

राजद इस बार 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इसमें से तेजस्वी ने सबसे मजबूत 'MY' समीकरण वाले वोटबैंक को 70 टिकटें दी हैं. हालांकि, आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी देने में तेजस्वी अपने इस MY वोटबैंक के साथ भी न्याय नहीं कर सके. उन्होंने करीब 14 फीसदी आबादी वाली यादव बिरादरी को सबसे ज्यादा 52 सीटें दी हैं, जबकि करीब 18 फीसदी मुस्लिम समाज को सिर्फ 18 सीटें देकर निपटा दिया गया. 13 उम्मीदवार कुशवाहा हैं तो 2 प्रत्याशी कुर्मी जाति से हैं. 20 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हैं, इनमें 1 अनुसूचित जनजाति से है.

मुस्लिम चेहरों की बात करें, तो इनमें कई पुराने नामों के साथ-साथ नए लोगों को भी स्थान दिया गया है. डॉ. फिरोज फातमी (केवटी), यूसुफ सल्लाउद्दीन (सिमरी बख्तियारपुर), अख्तरुल इस्लाम शहीन (समस्तीपुर), फैसल रहमान (ढाका), सैयद अबु दोजाना (सुरसंड), ओसामा शाहाब (रघुनाथपुर) और इशरत परवीन (प्राणपुर). इसके अलावा, सऊद आलम (ठाकुरगंज) और मुजाहिद आलम (कोचाधाम) जैसे युवा चेहरे भी मैदान में हैं. पार्टी के प्रमुख मुस्लिम नेता अब्दुलबारी सिद्दीकी भी मैदान में हैं.

