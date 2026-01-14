आज तेजस्वी गुम हैं और तेज प्रताप छाया हुआ है, शिवानंद तिवारी के फेसबुक पोस्ट ने फिर मचाया गदर

Shivanand Tiwari News: फेसबुक पोस्ट में शिवानंद तिवारी कहते हैं, 'आज मकर संक्रांति का दही चूड़ा भोज की राजनीति के रंग में डूबा हुआ है. इस रंग में कोई एक व्यक्ति सराबोर दिखाई दे रहा है तो उसका नाम तेज प्रताप है. तेजस्वी तो बिल्कुल ओझल हैं.
Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं. उनके निशाने पर राजद के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव और उनकी मंडली भी है. विधानसभा चुनाव में हार के बाद से शिवानंद तिवारी तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल पर हमले का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं. इस बार उन्होंने तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज के बहाने हमला बोला है. उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव ने बुधवार को रंग जमा दिया, दूसरी ओर तेजस्वी यादव ओझल हैं. वे यह भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव गुम हैं तो तेज प्रताप यादव छाया हुआ है. शिवानंद तिवारी के इस फेसबुक पोस्ट ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के दोनों भाइयों की तुलना कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है.
अपने फेसबुक पोस्ट में शिवानंद तिवारी कहते हैं, 'आज मकर संक्रांति का दही चूड़ा भोज की राजनीति के रंग में डूबा हुआ है. इस रंग में कोई एक व्यक्ति सराबोर दिखाई दे रहा है तो उसका नाम तेज प्रताप है. तेजस्वी तो बिल्कुल ओझल हैं. 10 नम्बर में सन्नाटा है. वहीं, 10 नंबर जहां बिहार के कोने कोने से राजद कार्यकर्ता पहुंचते थे.'
उनका कहना है कि दही चूड़ा तो बहाना होता था. असल तो नेताओं से देखा देखी होती थी. दरस परस और दण्ड प्रणाम होता था. सब यहाँ से नई ऊर्जा के साथ अपने इलाक़े में लौटते थे.
तिवारी आगे लिखते हैं कि आज इसकी और ज़्यादा ज़रूरत थी. चुनाव नतीजे से पस्त कार्यकर्ताओं को दिलासा की ज़रूरत थी. उनको भविष्य के लिये उत्साहित करने की जरूरत थी, लेकिन जब नेता ही पस्त है. मैदान में कहीं नजर ही नहीं आ रहा है. ऐसे में भविष्य के लिए दल को कौन ऊर्जान्वित करेगा!
शिवानंद तिवारी का कहना है कि आज तेजस्वी गुम हैं. तेज प्रताप छाया हुआ है. जिन लोगों ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री की शपथ के लिए तारीख़ तय करवा दिया था. इस रास्ते में तेज प्रताप को बड़ा अवरोध बता कर उसको निकाल बाहर किया था, पता नहीं वे लोग कहां हैं!
