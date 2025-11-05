यह उनका फैसला है, हम उनका समर्थन करते हैं, संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी

Tejashwi Yadav on Santosh Sahani: राजद नेता तेजस्वी यादव ने गौड़ाबौराम में संतोष सहनी की ओर से उम्मीदवारी वापस लेने पर प्रतिक्रिया दी है. संतोष सहनी महागठबंधन के उप-मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी के भाई हैं, जो गठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे. संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'यह उनका फैसला है. हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम उनसे अलग नहीं हैं.'

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

चुनावी मैदान से हटे संतोष सहनी

दरअसल, दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट पर महागठबंधन के घटक दलों राजद और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के बीच फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति थी. राजद के टिकट पर यहां से अफजल अली खान ने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि संतोष सहनी विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव मैदान में खड़े थे. हालांकि, पहले चरण की वोटिंग से पहले संतोष सहनी चुनाव मैदान से हट गए हैं. मुकेश सहनी ने बुधवार (5 नवंबर) को अपने भाई की उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की. इसके साथ ही, उन्होंने राजद उम्मीदवार अफजल अली को अपना समर्थन दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

'बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं'

उन्होंने कहा, 'बिहार में बदलाव की लड़ाई, सामाजिक न्याय की स्थापना और समाज को उसका हक दिलाने की यात्रा आसान नहीं होती. कभी–कभी अपने बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं. संतोष सहनी ने गौड़ाबौराम और बेहतर बिहार के हित में बड़ा त्याग करने का फैसला लिया है. इसी भावना के साथ हमने राजद प्रत्याशी अफजल अली को समर्थन देने का निर्णय लिया है.'

'बदलाव की यह मशाल जलती रहे'

मुकेश सहनी ने कहा कि यह निर्णय बिहार के बेहतर भविष्य और सामाजिक न्याय के संकल्प का प्रतीक है. हमारा उद्देश्य साफ है बदलाव की यह मशाल जलती रहे और हर वह आवाज मजबूत हो जो समानता, सम्मान और अधिकार की बात करती है. उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन एकजुट है और बिहार में नया इतिहास लिखने को तैयार है. संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने के बाद अब गौड़ा बौराम में 11 उम्मीदवार बचे हैं. भाजपा ने यहां से सुजीत कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है. बता दें कि गौड़ा बौराम समेत बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!