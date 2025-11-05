Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2989320
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

यह उनका फैसला है, हम उनका समर्थन करते हैं, संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी

Tejashwi Yadav: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है. वही, उससे पहले विकासशील इंसान पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे संतोष सहनी ने उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा है. दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट पर महागठबंधन के घटक दलों राजद और VIP के बीच फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति थी. RJD के टिकट से अफजल अली खान ने अपना नामांकन दाखिल किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 05, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी
संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी

Tejashwi Yadav on Santosh Sahani: राजद नेता तेजस्वी यादव ने गौड़ाबौराम में संतोष सहनी की ओर से उम्मीदवारी वापस लेने पर प्रतिक्रिया दी है. संतोष सहनी महागठबंधन के उप-मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी के भाई हैं, जो गठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे. संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'यह उनका फैसला है. हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम उनसे अलग नहीं हैं.'

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

चुनावी मैदान से हटे संतोष सहनी
दरअसल, दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट पर महागठबंधन के घटक दलों राजद और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के बीच फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति थी. राजद के टिकट पर यहां से अफजल अली खान ने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि संतोष सहनी विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव मैदान में खड़े थे. हालांकि, पहले चरण की वोटिंग से पहले संतोष सहनी चुनाव मैदान से हट गए हैं. मुकेश सहनी ने बुधवार (5 नवंबर) को अपने भाई की उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की. इसके साथ ही, उन्होंने राजद उम्मीदवार अफजल अली को अपना समर्थन दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

'बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं'
उन्होंने कहा, 'बिहार में बदलाव की लड़ाई, सामाजिक न्याय की स्थापना और समाज को उसका हक दिलाने की यात्रा आसान नहीं होती. कभी–कभी अपने बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं. संतोष सहनी ने गौड़ाबौराम और बेहतर बिहार के हित में बड़ा त्याग करने का फैसला लिया है. इसी भावना के साथ हमने राजद प्रत्याशी अफजल अली को समर्थन देने का निर्णय लिया है.'

'बदलाव की यह मशाल जलती रहे'
मुकेश सहनी ने कहा कि यह निर्णय बिहार के बेहतर भविष्य और सामाजिक न्याय के संकल्प का प्रतीक है. हमारा उद्देश्य साफ है बदलाव की यह मशाल जलती रहे और हर वह आवाज मजबूत हो जो समानता, सम्मान और अधिकार की बात करती है. उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन एकजुट है और बिहार में नया इतिहास लिखने को तैयार है. संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने के बाद अब गौड़ा बौराम में 11 उम्मीदवार बचे हैं. भाजपा ने यहां से सुजीत कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है. बता दें कि गौड़ा बौराम समेत बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tejashwi YadavSantosh Sahanibihar chunav 2025

Trending news

Tejashwi Yadav
'हम समर्थन करते हैं', संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी यादव
bihar chunav 2025
1st फेज में मतदान से पहले PM मोदी ने बदल दिया माहौल! सर्वे में देखिए CM नीतीश का हाल
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को फिर बड़ा झटका, जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल
Darbhanga
Darbhanga: गार्ड पर हमला कर बाल सुधार गृह से भागे 12 बच्चे
Pawan Singh
चुनाव प्रचार के बीच दिखी पवन सिंह की रूबा खान संग केमिस्ट्री, ट्रेंड में आ गया 'एक ब
Purnia Crime news
पूर्णिया में पूरे परिवार की संदिग्ध मौत पर पप्पू यादव को बड़े कांड की आशंका!
Patna traffic jam
महाजाम से कराह उठा पटना! कई KM तक गाड़ियों की लंबी लाइन, घंटों फंसे लोग
bihar chunav 2025
गोपालगंज में JDU-कांग्रेस समर्थकों के बीच खूनी झड़प, चाकूबाजी में एक घायल
Bihar Kokila Sharda Sinha
बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि आज... PM, CM ने दी श्रद्धांजलि
Bihar Election News Live Updates
Bihar Election News Live Updates: VIP ने RJD के सामने कर दिया सरेंडर