Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2958675
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Mahagathbandhan Seat Sharing: राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे तेजस्वी, कांग्रेस सांसद बोले अब सुलझ जाएगा सीट शेयरिंग का मामला

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसे पेंच को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सब कुछ हल हो जाएगा. राहुल गांधी और लालू यादव के संबंध बहुत अच्छे हैं. दोनों के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा. बता दें कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है, वहीं राजद उसे केवल 50 सीटें ज्यादा नहीं देना चाहती है. इसके अलावा कुछ सीटों पर भी कांग्रेस और राजद के बीच टकराव देखने को मिल रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 03:08 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

Mahagathbandhan Seat Sharing:बिहार चुनाव का बिगुल बजने के बाद अभी तक इंडिया ब्लॉक गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पाया है. दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है. अब सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इस बैठक से सीट बंटवारा सुलझ जाएगा. महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसे पेंच को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सब कुछ हल हो जाएगा. राहुल गांधी और लालू यादव के संबंध बहुत अच्छे हैं. दोनों के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा. मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है.

वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह उनका काम है, वे करें और देखें कि क्या है. वक्फ बोर्ड का कानून बहुत खराब बनाया गया है. यह वक्फ की संपत्तियों को नष्ट कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. इमरान मसूद ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर कहा कि भारत को अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक रूप से मजबूत संबंध बनाने चाहिए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते बर्दाश्त नहीं होंगे. भारत सरकार ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के दौरे पर रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया, जो एक स्वागत योग्य कदम है. मसूद ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सदन में भाजपा के नेता अफगानिस्तान को तालिबानी-तालिबानी कह रहे थे. अब अगर उन्हें सुबुद्धि आई है तो यह अच्छी बात है. विदेश नीति और रक्षा नीति को घरेलू राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए.

ये भी पढ़ें- 15 अक्टूबर को NDA कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे PM मोदी, बोले- विजय के लिए...

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ग्रीन पटाखों की मांग पर मसूद ने कहा कि दीपावली धूम-धड़ाके का त्योहार है. अगर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होता है तो यह देखने वाली बात होगी. उन्होंने कहा कि दीपावली में पटाखों के बिना मजा नहीं आता. हालांकि, प्रदूषण का मुद्दा केवल कांग्रेस का नहीं, बल्कि पूरे देश और सेहत का मुद्दा है. यूपीपीसीएस परीक्षा को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि पहले कई परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थीं. उम्मीद है कि इस बार यह परीक्षा बिना किसी लीक के पूरी होगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. दिल्ली में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए मानक निर्धारित हैं. दवाइयों का निर्माण इन मानकों के अनुरूप होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहेंयहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारीबिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पासक्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयारजुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Mahagathbandhan seat sharingImran Masood

Trending news

bihar chunav 2025
'टिकट का बंटवारा होगा तो बिखराव देखने को मिलेगा', सपा नेता ने NDA पर कसा तंज
Ranchi News
Swadeshi Marathon: रांची में ऐतिहासिक 'स्वदेशी मैराथन', 25 हजार लोगों ने भरी हुंकार
Motihari News
चारा लेने दूसरे गांव गए थे ग्रामीण, लौटते वक्त नाव पलटने से दर्दनाक हादसा, 3 की मौत
bihar chunav 2025
15 अक्टूबर को NDA कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे PM मोदी, बोले- विजय के लिए...
Chaibasa news
चाईबासा में नक्सलियों का तांडव, एयरटेल टावर को फूंका, इलाका हो गया धुआं-धुआं
Bihar News
किसी काम के बहाने जीविका की सीएम रेखा देवी ने बुलाया, फिर हो गई महिला की हत्या
Bhojpuri news
पवन सिंह को ये किसकी 'नथुनिया पागल कईले बा'! पूरी खबर पढ़िए और सबकुछ जानिए
bihar chunav 2025
चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी को बड़ा झटका, RJD विधायक विभादेवी और प्रकाश वीर का इस्तीफा
bihar chunav 2025
बांका में भिड़े JDU के 2 दिग्गज नेता, बेलहर विधायक ने सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा
Siwan Crime
सीवान में मिट्टी खोदने पर सोना नहीं दारू निकलती है! भरोसा नहीं तो खुद देखिए