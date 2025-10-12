Mahagathbandhan Seat Sharing: राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे तेजस्वी, कांग्रेस सांसद बोले अब सुलझ जाएगा सीट शेयरिंग का मामला

Mahagathbandhan Seat Sharing:बिहार चुनाव का बिगुल बजने के बाद अभी तक इंडिया ब्लॉक गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पाया है. दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है. अब सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इस बैठक से सीट बंटवारा सुलझ जाएगा. महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसे पेंच को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सब कुछ हल हो जाएगा. राहुल गांधी और लालू यादव के संबंध बहुत अच्छे हैं. दोनों के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा. मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है.

वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह उनका काम है, वे करें और देखें कि क्या है. वक्फ बोर्ड का कानून बहुत खराब बनाया गया है. यह वक्फ की संपत्तियों को नष्ट कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. इमरान मसूद ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर कहा कि भारत को अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक रूप से मजबूत संबंध बनाने चाहिए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते बर्दाश्त नहीं होंगे. भारत सरकार ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के दौरे पर रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया, जो एक स्वागत योग्य कदम है. मसूद ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सदन में भाजपा के नेता अफगानिस्तान को तालिबानी-तालिबानी कह रहे थे. अब अगर उन्हें सुबुद्धि आई है तो यह अच्छी बात है. विदेश नीति और रक्षा नीति को घरेलू राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ग्रीन पटाखों की मांग पर मसूद ने कहा कि दीपावली धूम-धड़ाके का त्योहार है. अगर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होता है तो यह देखने वाली बात होगी. उन्होंने कहा कि दीपावली में पटाखों के बिना मजा नहीं आता. हालांकि, प्रदूषण का मुद्दा केवल कांग्रेस का नहीं, बल्कि पूरे देश और सेहत का मुद्दा है. यूपीपीसीएस परीक्षा को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि पहले कई परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थीं. उम्मीद है कि इस बार यह परीक्षा बिना किसी लीक के पूरी होगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. दिल्ली में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए मानक निर्धारित हैं. दवाइयों का निर्माण इन मानकों के अनुरूप होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए.