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छात्र आंदोलन के दौरान विदेश में रहे तेजस्वी, अब लौटते ही सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, बोले– होगा बड़ा आंदोलन

24 दिनों बाद विदेश ले बिहार आते ही तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. तेजस्वी ने कहा है कि यदि कल तक छात्रों को नहीं छोड़ा गया और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए, तो बिहार में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:25 PM IST
छात्र आंदोलन के दौरान विदेश में रहे तेजस्वी, अब लौटते ही सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, बोले– होगा बड़ा आंदोलन
Image Credit: तेजस्वी ने सरकार को दिया अल्टीमेटम (फाइल फोटो)

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