/छात्र आंदोलन के दौरान विदेश में रहे तेजस्वी, अब लौटते ही सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, बोले– होगा बड़ा आंदोलन

सरकार को छात्रों के खिलाफ कार्रवाई बंद करनी होगी

उन्होंने कहा कि यदि कल तक छात्रों को नहीं छोड़ा गया और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए, तो बिहार में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को छात्रों के खिलाफ कार्रवाई बंद करनी होगी. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और बिहार की स्थिति में सुधार के लिए इस सरकार को सत्ता से हटाना जरूरी है. तेजस्वी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट चौधरी 7 हत्याओं का आरोपी है और सड़क छाप गुंडा है. बिहार का मुख्यमंत्री खुद अपराधी है. यह बिहार की पुलिस को भी गुंडा बना रही है. छात्र आंदोलन में सिवान में गोलियां चलाई गई.