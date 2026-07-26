/छात्र आंदोलन के दौरान विदेश में रहे तेजस्वी, अब लौटते ही सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, बोले– होगा बड़ा आंदोलन

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तेजस्वी यादव ने NEET मुद्दे पर विरोध कर रहे छात्रों और विधायकों की गिरफ्तारी और उन पर दर्ज कानूनी मामलों को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ आरोप वापस नहीं लिए गए और उन्हें कल तक जेल से रिहा नहीं किया गया, तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर आग बबूला हुए तेजस्वी ने सीएम सम्राट को सड़क छाप गुंडा कहा. बता दें कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव करीब 24 दिनों की विदेश यात्रा के बाद आज बिहार लौटे हैं. तेजस्वी ने छात्रों के आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
छात्र-छात्राओं और नेताओं को तत्काल रिहा करने की मांग
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी, विधायक संदीप सौरभ को पकड़ा गया. मेरे भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी की गई. पटना के अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया और बड़ी संख्या में युवाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. तेजस्वी यादव ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्र-छात्राओं और नेताओं को तत्काल रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं.
सरकार को छात्रों के खिलाफ कार्रवाई बंद करनी होगी
उन्होंने कहा कि यदि कल तक छात्रों को नहीं छोड़ा गया और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए, तो बिहार में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को छात्रों के खिलाफ कार्रवाई बंद करनी होगी. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और बिहार की स्थिति में सुधार के लिए इस सरकार को सत्ता से हटाना जरूरी है. तेजस्वी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट चौधरी 7 हत्याओं का आरोपी है और सड़क छाप गुंडा है. बिहार का मुख्यमंत्री खुद अपराधी है. यह बिहार की पुलिस को भी गुंडा बना रही है. छात्र आंदोलन में सिवान में गोलियां चलाई गई.
'मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाया जाए, तभी...'
तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के साथ-साथ विधायक संदीप सौरभ और अन्य RJD विधायकों की गिरफ्तारी का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सरकार जन-प्रतिनिधियों और छात्रों को गिरफ्तार करके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है. तेजस्वी ने कहा कि बिहार की स्थिति तभी सुधर सकती है, जब मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाया जाए. सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है. उन्होंने दोहराया कि सरकार के पास कल तक का समय है. यदि छात्रों को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो कल तक का अल्टीमेटम है. अगर सरकार नहीं मानती है तो तेजस्वी यादव बड़ा आंदोलन करेंगे.