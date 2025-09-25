Advertisement
'मां शब्द नाम सुनते ही सुकून मिलता है', महिलाओं से बोले तेजस्वी- चुपचाप लालटेन छाप

Bihar Chunav 2025: पिछले कुछ सालों से महिला वोटर एनडीए की मजबूती रही हैं. अब तेजस्वी यादव महिलाओं को अपनी ओर लुभा रहे हैं. इसलिए माई बहिन मान योजना और MAA जैसी स्कीम लांच कर रहे हैं. अगर तेजस्वी यादव इसमें सफल हो जाते हैं तो यह एनडीए के लिए बड़ा झटका हो सकता है. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:05 PM IST

Bihar Chunav 2025: 'मां का नाम सुनते ही सुकून मिलता है. आज लोगों के पास रोजगार नहीं है. किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी कर रहा है. ऐसे में पूरे घर की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है.' पटना के वेटरनरी ग्राउंड पर गुरुवार को राजद की ओर से आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने यह बातें कहीं. तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है. बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता. उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं अकल में नंबर वन हैं तो हमारे मुख्यमंत्री नकल में नंबर वन हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो माई बहिन मान योजना के तहत हर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. इस तरह एक साल में 30 हजार और पांच साल में कुल 1.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने इस बात का ऐलान किया, बिहार की मौजूदा सरकार घबरा गई और जल्दबाजी में महिलाओं को 10 हजार रुपये देने का ऐलान कर दिया. तेजस्वी ने कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो लोगों को सच्चा लाभ मिलेगा. 

तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 400 रुपये दे रही थी. अगर तेजस्वी नहीं कहता तो हमारे चाचा कुछ नहीं करते. मेरे दबाव में आकर उन्होंने मजबूर होकर 400 रुपयों को 1100 तक बढ़ाया. हमलोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया तो नकलची सरकार ने 125 बिजली फ्री कर दिया. तेजस्वी यादव ने उपस्थित आधी आबादी से कहा, नवरात्रि पर्व पर मेरा अनुरोध है कि महिलाएं दुर्गा बनके संहार करो, खत्म यह भ्रष्टाचार करो, खत्म यह अपराध करो. 

तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तब MAA  योजना लाएंगे. M से मकान, A से अन्न और A से आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जब किसी को बेटी होगी, तभी से उसकी नौकरी, रोजगार और शादी तक का इंतजाम सरकार कर देगी. महिलाओं से तेजस्वी ने कहा, 'चुपचाप लालटेन छाप'.

