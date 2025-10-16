Tejashwi Yadav Property: विदेशी पिस्टल और 18 आपराधिक मामले लेकिन एक भी वाहन नहीं, तेजस्वी यादव के हलफनामे की बड़ी बातें

Tejashwi Yadav Affidavit: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने बुधवार (15 अक्टूबर) को अपना नामांकन दाखिल कर दिया. इस दौरान तेजस्वी ने जो हलफनामा दाखिल किया, उसके मुताबिक राजद नेता 6 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति, 1.88 करोड़ की अचल संपत्ति के मालिक हैं. इतना ही नहीं तेजस्वी ने 4 करोड़ 40 लाख रुपये के कर्ज से रखा है. तेजस्वी के हलफनामे के मुताबिक, उन्होंने साल 2006 में नई दिल्ली के आरके पुरम से 9वीं की परीक्षा पास की थी और इसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की.

