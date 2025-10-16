Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2963825
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Tejashwi Yadav Property: विदेशी पिस्टल और 18 आपराधिक मामले लेकिन एक भी वाहन नहीं, तेजस्वी यादव के हलफनामे की बड़ी बातें

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने बुधवार (15 अक्टूबर) को अपना नामांकन दाखिल कर दिया. इस दौरान तेजस्वी ने जो हलफनामा दाखिल किया, उसके मुताबिक राजद नेता 6 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति, 1.88 करोड़ की अचल संपत्ति के मालिक हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:06 AM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav Affidavit: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने बुधवार (15 अक्टूबर) को अपना नामांकन दाखिल कर दिया. इस दौरान तेजस्वी ने जो हलफनामा दाखिल किया, उसके मुताबिक राजद नेता 6 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति, 1.88 करोड़ की अचल संपत्ति के मालिक हैं. इतना ही नहीं तेजस्वी ने 4 करोड़ 40 लाख रुपये के कर्ज से रखा है. तेजस्वी के हलफनामे के मुताबिक, उन्होंने साल 2006 में नई दिल्ली के आरके पुरम से 9वीं की परीक्षा पास की थी और इसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की.

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bihar chunav 2025Tejashwi YadavRJD

Trending news

bihar chunav 2025
सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता, आगामी बिहार चुनाव के बीच जमुई में दो कंटेनर बम बरामद
bihar chunav 2025
कौन हैं बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी? जो खेसारी की पत्नी चंदा को देंगी सियासी टक्कर
Ghatshila Assembly Bypoll
Who is Somesh Soren: कौन हैं सोमेश सोरेन? जिन्हें JMM ने बीजेपी के खिलाफ उतारा
bihar chunav 2025
BJP के 101 उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम नहीं, 'साइलेंट वोटर' पर को सिर्फ 12 सीटें
Ghatsila by election
Ghatshila Bypoll: JMM ने सोमेश सोरेन को दिया टिकट, घाटशिला में BJP को देंगे टक्कर
bihar chunav 2025
आखिर मान गईं खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी, राजद ने दिया छपरा से टिकट
Bihar Chuanv 2025
बीजेपी की सीट पर अब नीतीश का प्रत्याशी, JDU ने काट दिया विधायक पवन यादव का टिकट
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव सहित तमाम दिग्गज नेताओं का नामांकन आज
Bihar Election 2025
कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की
Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा की RLM ने जारी की पहली सूची, 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार